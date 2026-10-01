1 октября 2026, 15:58 Валерия Леонова

В Риге продлили время работы ночных приютов и расширили помощь людям без жилья

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В Риге продлили время работы ночных приютов и расширили помощь людям без жилья

С 1 октября в Риге продлено время работы ночных приютов и расширена помощь людям, оставшимся без жилья, сообщила агентству LETA координатор проектов отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Антра Габре.

В течение всего октября ночные приюты будут работать с 18:00 до 8:00. Одновременно увеличено количество доступных мест.

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В Рижском приюте предусмотрено 260 мест: 90 в женском отделении и 170 - в мужском. Кроме того, работает дневной центр на 100 мест и две мобильные бригады. Они объезжают город, консультируют людей и при необходимости доставляют их в приюты и ночные приюты.

Еще 678 мест Рижское самоуправление обеспечивает в сотрудничестве с организациями, с которыми заключены соответствующие договоры.

Продолжается также программа «Сначала жилье» (Mājoklis vispirms), в рамках которой людям, оказавшимся без жилья, предоставляются 25 жилых помещений.

Где можно получить горячую еду

Самоуправление софинансирует до 650 порций горячей еды в день. Получить питание можно в четырех суповых кухнях и десяти пунктах предоставления услуг питания.

В холодное время года особое внимание будет уделяться местам, где могут находиться люди без жилья. Специалисты будут проверять подъезды домов, территории под мостами, садовые участки и другие места в Риге. При необходимости людей доставят в приют.

Жителей столицы просят звонить в полицию по номеру 110, если они замечают людей, живущих в местах, не предназначенных для проживания.

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При сильном холоде приюты будут работать круглосуточно

С 1 октября по 30 апреля ночные приюты переходят на круглосуточный режим работы при неблагоприятных погодных условиях.

Это происходит, если, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в 8:00 температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов.

Круглосуточный режим также вводится, если температура составляет ниже 0 градусов, а скорость ветра превышает 10 метров в секунду.

Обращений за помощью становится больше

По данным самоуправления, в первой половине этого года спрос на социальные услуги продолжал расти.

Услугами дневного центра воспользовалось на 23% больше людей, чем за тот же период прошлого года. Число людей, воспользовавшихся услугами мужского отделения приюта, увеличилось на 22%.

Наибольшая загрузка приютов и ночных приютов в этом году была зафиксирована в феврале - тогда их услугами воспользовались 607 человек.

Помощь людям без жилья в холодное время года организуется в соответствии с разработанным Рижским самоуправлением планом действий «Оказание помощи бездомным при неблагоприятных погодных условиях в Риге».

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