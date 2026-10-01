В Латвии ужесточили наказания за экологические преступления: до 10 лет тюрьмы

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, которые расширяют уголовную ответственность за преступления против окружающей среды и ужесточают наказание за такие нарушения, сообщает агентство LETA.

Депутаты также приняли поправки к закону «О порядке вступления в силу и применения Уголовного закона».

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Изменения подготовлены для внедрения в Латвии директивы Европейского парламента и Совета ЕС от 2024 года об уголовно-правовой защите окружающей среды. Она заменяет прежние нормы и устанавливает единые минимальные требования во всех странах Евросоюза.

Цель директивы - снизить число экологических преступлений, сделать их расследование более эффективным и усилить трансграничное сотрудничество.

Министерство юстиции в аннотации к законопроекту указывает, что новые нормы уточняют и расширяют перечень преступлений в сфере охраны окружающей среды, чтобы привести его в полное соответствие с требованиями ЕС. Хотя действующие нормы Уголовного закона Латвии уже в значительной степени соответствуют директиве, европейские правила охватывают более широкий круг нарушений, отмечает министерство.

Поправки не только ужесточают ответственность за экологические преступления, но и расширяют круг случаев, в которых может наступить уголовная ответственность. В дальнейшем наказание может применяться не только в ситуациях, когда ущерб окружающей среде уже причинен, но и тогда, когда действия человека могли привести к значительному ущербу природе или создать угрозу здоровью людей.

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Если в результате экологического преступления погиб человек, максимальный срок лишения свободы составит до 10 лет. Речь идет о случаях, когда нарушение приводит к самым тяжелым последствиям для здоровья или жизни людей.

За другие особо тяжкие экологические преступления, например уничтожение экосистем или причинение значительного и необратимого вреда окружающей среде, предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Менее тяжкие, но также уголовно наказуемые экологические нарушения разделены на два уровня.

За более серьезные нарушения этого уровня максимальный срок лишения свободы составит до пяти лет. Это касается случаев, когда окружающей среде нанесен существенный ущерб или создан значительный риск его причинения.

За менее тяжкие уголовные нарушения, когда ущерб меньше или существует потенциальный риск его причинения, предусмотрено до трех лет лишения свободы.