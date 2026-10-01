В Латвии ожидается по-летнему теплый и солнечный день

Четверг может стать самым теплым и солнечным днем этой недели в Латвии. В большинстве регионов выглянет солнце, а на западном побережье Курземе воздух прогреется до +22 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Наиболее солнечная погода ожидается именно в Курземе. В других районах также будет преимущественно сухо, хотя утром местами сохранится туман. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно восточного и юго-восточного направления.

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Температура по стране будет заметно различаться. В восточных районах воздух прогреется примерно до +15 градусов, тогда как на побережье Курземе столбики термометров поднимутся до +22.

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В Риге облачность постепенно уменьшится. В столице ожидается слабый юго-восточный ветер, а температура достигнет около +19 градусов.

Для 1 октября такая температура близка к рекордным значениям, хотя рекорд страны пока остается выше. Самый теплый 1 октября за всю историю наблюдений был зафиксирован в 1981 году в Даугавпилсе - тогда воздух прогрелся до +23,1 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.