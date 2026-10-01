Трагический финал мотопарада в Елгаве: в больнице умер один из пострадавших байкеров

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29 сентября в больнице умер один из мотоциклистов, пострадавших во время мотопарада в Елгаве в минувшие выходные, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

О смерти своего одноклубника в социальных сетях сообщил мотоклуб «Орден братьев ветра» (Vēja brāļu ordenis).

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В минувшую субботу во время мотопарада в Елгаве произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Изначально сообщалось о трех пострадавших.

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По данным полиции, во время мотопробега мужчина 1954 года рождения на трицикле Harley-Davidson столкнулся с двумя мотоциклами Государственной полиции, припаркованными посреди дороги для разделения потока участников пробега. После столкновения водитель трехколесного мотоцикла также столкнулся с другим мотоциклом участника пробега, двигавшимся в противоположном направлении.

Полиция продолжает выяснять точные обстоятельства аварии.