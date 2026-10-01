1 октября 2026, 08:29

Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо

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Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо

С 1 октября в Латвии снизились ставки акцизного налога на бензин и дизельное топливо. Решение призвано смягчить влияние высоких цен на топливо на расходы жителей и предприятий. Изменения вступили в силу на фоне рекордной стоимости топлива на латвийских АЗС.

Поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты ранее принял Сейм, после чего их провозгласил президент Эдгар Ринкевич. Теперь акциз на дизельное топливо уменьшен с 396 до 330 евро за 1000 литров. Это снижение на 16,7% - до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

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Ставка акциза на бензин также стала ниже. Ее уменьшили на 11,7% - с 555 до 490 евро за 1000 литров. Ранее акциз на бензин в Латвии не снижался.

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При этом само по себе уменьшение налога не означает автоматического падения цен на заправках на ту же величину. Стоимость топлива зависит и от других факторов. В день перед вступлением новых ставок в силу цена дизельного топлива на крупнейших АЗС Латвии превышала 2,23 евро за литр.

Авторы поправок объясняли решение необходимостью ограничить последствия резкого подорожания топлива для экономики и расходов домохозяйств. Мера начала действовать именно в период, когда цены на топливо достигли рекордных значений.

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Подешевело? С 1 октября в Латвии снизили акциз на бензин и дизельное топливо

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