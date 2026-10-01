1 октября 2026, 10:28

Пластиковые права можно будет заменить цифровым документом в телефоне

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Пластиковые права можно будет заменить цифровым документом в телефоне

В Латвии начнут создавать цифровые водительские права, которые можно будет хранить в смартфоне и в будущем предъявлять при проверке вместо пластиковой карточки. На разработку и тестирование системы выделят около 656 тысяч евро - половину суммы профинансирует Евросоюз.

Правительство уже одобрило необходимые финансовые обязательства. Из программы ЕС «Цифровая Европа» Латвия получит 328 039 евро, ещё столько же составит государственное софинансирование.

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Однако заменить пластиковые права телефоном сразу не получится. Сначала предстоит разработать систему и проверить, как она работает на практике.

Цифровое водительское удостоверение будет не фотографией обычных прав и не электронной версией данных, которые сейчас можно увидеть в приложении CSDD. Это самостоятельный официальный документ, который будет храниться в европейском кошельке цифровой идентичности - специальном приложении для смартфона, предназначенном для хранения различных документов.

Проект выходит далеко за пределы Латвии. Евросоюз уже утвердил общие правила, согласно которым мобильные водительские права должны признаваться во всех странах ЕС. При этом цифровое и пластиковое удостоверения будут иметь одинаковую юридическую силу, а отказываться от физического документа водителей не обяжут.

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Пластиковые права можно будет заменить цифровым документом в телефоне

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Общеевропейский переход займёт несколько лет. Страны смогут внедрять мобильные права раньше, однако основным форматом они станут после принятия необходимых технических правил ЕС и завершения предусмотренного директивой переходного периода. Ранее Совет ЕС называл ориентиром конец 2030 года для доступности единого мобильного водительского удостоверения во всех странах союза.

Для Латвии это не первый подобный эксперимент. Возможность использования мобильного водительского удостоверения здесь уже проверяли в рамках предыдущего европейского пилотного проекта. Теперь систему предстоит развить так, чтобы она подходила для повседневного использования.

Технической частью проекта займётся Государственное агентство цифрового развития. CSDD обеспечит выдачу цифровых водительских удостоверений и передачу необходимых данных.

Полиции также придётся адаптировать проверки на дорогах под новый формат. Государственная полиция должна будет получить возможность проверять цифровые права во время контроля дорожного движения.

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Пластиковые права можно будет заменить цифровым документом в телефоне

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