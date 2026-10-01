Пенсии, отопление и транспорт: какие изменения ждут Латвию в октябре

С октября жителей Латвии ждут изменения сразу в нескольких сферах. Пересчитают пенсии, временно снизят акциз на топливо, в разных городах изменятся тарифы на тепло и воду, а пассажирам придется учитывать новые расписания автобусов и поездов. Кроме того, временно будут недоступны некоторые кадастровые сервисы, а Bite Latvija прекратит продажу новых предоплаченных SIM-карт.

Пенсии вырастут, некоторым выплатят деньги за прошлые месяцы

С 1 октября Государственное агентство социального страхования проиндексирует пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет и потере кормильца, а также ряд компенсаций. Если пенсия не превышает 1589 евро, индексации подлежит вся сумма. Для отдельных категорий, включая политически репрессированных и людей с инвалидностью I группы, это ограничение не применяется.

Читайте нас также Google News Facebook

Размер повышения пенсии по возрасту будет зависеть от страхового стажа. Индексы составят от 4,24% до 5,22%. Например, при пенсии в 700 евро прибавка составит примерно от 29,68 до 36,54 евро. Обращаться в агентство для перерасчета не требуется.

Некоторые пенсионеры одновременно получат разовую доплату за апрель–сентябрь. Речь идет о тех, кому весной автоматически пересчитали пенсию, а затем агентство получило уточненные сведения о социальных взносах. В октябре им перечислят накопившуюся разницу, поэтому ноябрьская выплата уже будет меньше октябрьской, хотя сама пенсия останется выше прежней.

Топливо может подешеветь, но итоговая цена зависит от рынка

С 1 октября до конца года временно снизится акциз на топливо. Для дизельного топлива ставка уменьшится с 396 до 330 евро за тысячу литров, а для бензина составит 490 евро.

По расчетам, это может дать снижение цены примерно на 8 центов за литр, если вся налоговая экономия дойдет до потребителя. Однако окончательная стоимость топлива зависит не только от акциза, но и от цены нефти, валютного курса и других рыночных факторов.

Отопление подорожает не везде

С началом отопительного сезона счета жителей будут зависеть от конкретного города и поставщика. В Риге тариф Rīgas siltums с 1 октября составит 80,96 евро за мегаватт-час без НДС - это ниже действующих 83,01 евро.

При этом средний тариф регулируемых поставщиков тепла по стране вырастет с 86,23 евро в сентябре до 92,94 евро в октябре. Это средний показатель, а не единое повышение для всех домов. На итоговый счет влияет также объем потребленного тепла.

Изменится и плата за передачу природного газа по магистральной системе. С 1 октября она вырастет на 7,1%, однако это напрямую касается прежде всего торговцев газом и других участников рынка. Само по себе изменение не означает автоматического роста счетов всех домохозяйств на 7,1%.

В трех городах изменятся тарифы на воду

Новые тарифы на водоснабжение и канализацию с 1 октября начнут действовать в Саласпилсе, Балви и Вентспилсе. В Саласпилсе вода будет стоить 1,66 евро за кубометр, канализация - 1,74 евро без НДС. В Балви тарифы составят 1,74 и 2,23 евро соответственно, а в Вентспилсе - 1,03 и 1,57 евро.

Изменения касаются только этих городов. Для остальных населенных пунктов страны тарифы остаются другими.

Пассажирам придется проверить расписание

В Риге с 1 октября изменится расписание троллейбусов № 14 и № 17, а в рабочие дни - также автобуса № 46. Перевозчик объясняет корректировки необходимостью улучшить координацию движения. Количество рейсов на этих маршрутах не изменится.

Читайте

Корректировки затронут и региональные автобусы в районах Лимбажи, Сигулда, Саулкрасты, Валмиера, Ливаны, Прейли и Екабпилс. На отдельных маршрутах изменится время отправления или расположение остановок, а некоторые рейсы будут выполняться только в учебные дни либо во время школьных каникул.

С 5 октября изменения коснутся поездов на линии Рига - Царникава - Саулкрасты. По выходным отменят часть рейсов, а из-за ремонта путей изменится время движения поездов на участке возле Риги. Перед поездкой пассажирам стоит проверить актуальное расписание.

Bite перестанет продавать новые предоплаченные SIM-карты

С 1 октября Bite Latvija прекращает продажу новых предоплаченных SIM-карт. Уже действующие карты продолжат работать, в том числе незарегистрированные, и существующим клиентам пока не требуется предпринимать какие-либо действия.

Это решение самого оператора. Оно не означает общего запрета на предоплаченные SIM-карты в Латвии.

Кадастровые сервисы временно будут недоступны

С 1 по 4 октября Государственная земельная служба временно отключит часть электронных услуг из-за перехода на новую систему координат. Ограничения затронут некоторые функции Kadastrs.lv и карты с кадастровыми данными.

Восстановить сервисы планируют с 5 октября, хотя отдельные функции могут оставаться недоступными дольше. Переход на LKS-2020 также затронет специалистов, работающих с картами, геоданными и измерениями.

Для некоторых пациентов государство оплатит устройство

С 1 октября государство начнет оплачивать устройства для помощи при кашле людям со спинальной мышечной атрофией и другими тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями. Они нужны пациентам, которым трудно самостоятельно очищать дыхательные пути.

В октябре также начинается сезон вакцинации против гриппа. Бесплатная вакцина доступна людям, которые входят в установленные группы риска.

Часть строительных правил изменится поэтапно

С 1 октября вступят в силу отдельные изменения строительных правил, связанные с оформлением и завершением работ. При этом наиболее заметные упрощения начнут действовать позднее - часть норм вступит в силу в январе и марте 2027 года.

Тем, кто планирует строительство или реконструкцию, придется учитывать требования, действующие именно для конкретного проекта.

Изменится система работы с делами о неплатежеспособности

С 1 октября прекратит работу Служба контроля неплатежеспособности. Ее функции передадут Министерству юстиции, Администрации судов и ассоциации администраторов процессов неплатежеспособности.

Ранее поданные документы повторно отправлять не потребуется - их передадут ответственным учреждениям. Изменятся и реквизиты для внесения депозитов по делам о неплатежеспособности: с 1 октября платежи нужно проводить на новый счет.