На выборах в Сейм уже сдали голоса как минимум 7,42% избирателей

На выборах в 15-й Сейм в данный момент проголосовали как минимум 115 593 или 7,42% из 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом сообщает агентство LETA.

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В Риге проголосовали по крайней мере мере 47 843 или 7,98% избирателей. В это число включены также 4907 человек за рубежом, которые подали заявку на голосование по почте.

В регионах самая высокая активность за четыре дня была в Видземе, где свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 33 134 избирателя или 8,26%, в Земгале активность составила 6,53% - к настоящему времени на избирательные участки пришли 13 019 граждан.

В Курземе свои голоса на хранение сдали по меньшей мере 11 568 человек или 6,64%, а в Латгале к настоящему времени проголосовали 10 029 избирателей, что составляет 5,46% от имеющих право голоса.

К четвергу больше всего голосов отдали жители Адажского края - 12,19% от зарегистрированных избирателей, а меньше всего - в Аугшдаугавском крае - 4%.

Данные с отдельных участков еще ожидаются.

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Избиратели, у которых нет возможности проголосовать в день выборов - 3 октября - могут сдать свой голос на хранение на любом избирательном участке в Латвии:

• в четверг, 1 октября, с 8:00 до 11:00; • в пятницу, 2 октября, с 12:00 до 15:00.

В день выборов свой выбор еще можно изменить - в таком случае будет засчитан только последний голос.

Сдача голоса на хранение проходит тайно. При посещении избирательного участка у избирателя проверяют документы, а за регистрационным столом ему выдают избирательные материалы - комплект избирательных бюллетеней, проштампованный избирательный конверт и регистрационный конверт, на котором сотрудник участка указывает имя и фамилию избирателя, а также его порядковый номер в списке избирателей.

Граждане, сдавшие голос на хранение, могут передумать вплоть до 3 октября и снова сдать голос на хранение или проголосовать еще раз.

Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, 3 октября.

Избирательные участки в Латвии будут открыты с 8:00 до 20:00. Отправляясь на избирательный участок, надо взять с собой действующий паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности (eID-карту).