1 октября 2026, 18:30 Наталья Гудемчук/LETA

20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica

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20 млн евро за километр: правительство Латвии установило предел расходов Rail Baltica
sam.gov.lv

Правительство Латвии установило максимальную стоимость одного километра основной железнодорожной линии Rail Baltica - не более 20 млн евро. Об этом после внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Решение было принято на основе исследования независимых консультантов. В эти 20 млн евро входят железнодорожные пути, электрификация и системы сигнализации, необходимые для движения поездов по основной линии. Стоимость крупных объектов в данный лимит не включена.

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«Речь идет о стоимости основной линии, сюда не входят поезда», - подчеркнул Кулбергс. До сих пор, по его словам, стоимость одного километра составляла от 28 до 32 млн евро.

С привлечением консультантов Министерство сообщения до декабря должно разработать минимальный сценарий реализации проекта. Тогда же станут известны реальные расходы на первый этап. По словам премьера, необходимо определить, какие минимальные ресурсы позволят создать функционирующую железную дорогу.

Правительство также поддержало параметры первого этапа проекта. Они предусматривают строительство земляного полотна основной линии под один путь с возможностью в будущем проложить второй. Кроме того, на первом этапе планируется не более четырех региональных станций.

Кулбергс отдельно отметил, что заключенный Латвией в декабре 2023 года договор с объединением E.R.B. Rail JV является очень невыгодным. По его словам, даже в период, когда строительство не ведется, по договору приходится выплачивать компенсации, оплачивать простой и учитывать продолжающееся удорожание проекта.

Премьер сообщил, что страны Балтии договорились совместно разработать технически минимальный вариант Rail Baltica, который позволит сохранить функциональность железной дороги и сократить расходы на миллиарды евро. Ранее сообщалось, что стороны договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltica до 2034 года.

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По словам Кулбергса, Латвия, Литва и Эстония подготовили окончательный документ для Европейской комиссии, в котором изложена общая позиция по продолжению проекта. В нем отражены договоренности о дальнейшей реализации первого этапа, а также о сроках и способе его осуществления.

В Брюсселе три страны намерены добиваться выделения на следующий период финансирования 10 млрд евро из средств ЕС на реализацию проекта. Кулбергс подчеркнул, что европейское финансирование необходимо, поскольку за счет национальных бюджетов реализовать проект невозможно, особенно с учетом значительных расходов на укрепление внешней границы ЕС.

В рамках первого этапа Rail Baltica в Латвии планируется построить основную линию от границы с Литвой до границы с Эстонией. Также предусмотрено завершение работ в аэропорту «Рига» и южной части Рижского центрального вокзала, чтобы соединить Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью.

Стоимость первого этапа Rail Baltica в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро придется на Латвию. С учетом индексации эта сумма может вырасти до 6 млрд евро.

Общая стоимость проекта в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем таком анализе, проведенном в 2017 году, общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.

Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Она должна соединить страны Балтии с другими европейскими государствами. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров с шириной колеи 1435 мм. Максимальная скорость поездов должна составить 240 км/ч.

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