В Латвии до 10 января объявлена чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории страны из-за последствий сильных дождей и затоплений 2026 года. Она будет действовать до 10 января 2027 года.

Ответственным за координацию действий во время чрезвычайной ситуации назначено Министерство земледелия. Оно будет собирать информацию о пострадавших хозяйствах и сельскохозяйственных угодьях, а также оценивать причиненный отрасли ущерб.

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Такое решение должно помочь смягчить последствия продолжительных и сильных дождей летом и в начале осени. Из-за переувлажнения почвы во многих хозяйствах возникли проблемы со сбором урожая и проведением других сезонных работ. Чрезвычайная ситуация позволит применять необходимые юридические решения в случаях, когда выполнить эти работы из-за погоды невозможно.

Второе дождливое лето подряд

Последствия непогоды различаются в зависимости от региона. Особенно сильно пострадала западная часть Латвии, однако в конце лета и начале осени обильные осадки наблюдались по всей стране.

На некоторых территориях ситуация постепенно ухудшалась: новые дожди выпадали тогда, когда почва уже была сильно переувлажнена. Это подтверждают показатели засухи и влажности, гидрологические данные и наблюдения специалистов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, лето 2026 года оказалось еще более дождливым, чем предыдущее.

За три летних месяца выпало в общей сложности 288,1 миллиметра осадков - на 29% больше нормы. Летом 2025 года выпало 272,6 миллиметра, или на 22% больше нормы.

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Таким образом, уже второй год подряд лето в Латвии было значительно более влажным, чем обычно. Лето 2026 года стало 13-м самым влажным за всю историю наблюдений.

О пострадавших землях сообщили 174 фермера

По данным Службы поддержки села, к настоящему времени о пострадавших от неблагоприятных погодных условий сельскохозяйственных землях сообщили 174 фермера.

Общая заявленная площадь составляет 10 335 гектаров, или около 0,4% всех сельскохозяйственных площадей страны.

Однако власти подчеркивают, что эти данные пока не отражают реального масштаба последствий непогоды. Фактический масштаб последствий может быть значительно больше, чем показывают имеющиеся сейчас данные о пострадавших площадях.

Ситуацию осложняет то, что чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве из-за продолжительных ливней и наводнений объявлялась на всей территории Латвии и в 2025 году. Два неблагоприятных сезона подряд сокращают возможности хозяйств покрывать прежние убытки за счет собственных средств и делают их финансово более уязвимыми.

При этом цены на необходимые для сельскохозяйственного производства ресурсы по-прежнему остаются высокими.