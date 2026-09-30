С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин

Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил принятые Сеймом поправки, предусматривающие снижение акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Изменения вступят в силу в четверг, 1 октября.

Акциз на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% - до минимального уровня, установленного в Европейском союзе.

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Ставка уменьшится с нынешних 396 до 330 евро за 1000 литров.

Акциз на неэтилированный бензин снизится на 11,7% - до 490 евро за 1000 литров. До сих пор ставка акциза на бензин не снижалась.

Решение принято на фоне резкого роста стоимости топлива. Во вторник цены на дизельное топливо на крупнейших АЗС Латвии достигли рекордного уровня и превысили 2,23 евро за литр, свидетельствуют данные, собранные агентством LETA.

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На АЗС Circle K на улице Краста в Риге литр дизельного топлива стоил 2,234 евро - это новый рекорд. Цена бензина 95-й марки на этой же заправке составляла 2,074 евро за литр.

Предыдущий рекорд стоимости дизельного топлива на АЗС Circle K на улице Краста был зафиксирован 10 апреля 2026 года, когда литр стоил 2,144 евро.

Рекордная цена бензина 95-й марки остается неизменной с 17 июня 2022 года - тогда она достигла 2,134 евро за литр.