Рижский технический университет вошел в топ-1000 лучших университетов мира

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Рижский технический университет (RTU) вошел в число 1000 наиболее высоко оцененных университетов мира в рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026, сообщает агентство LETA.

За минувший год RTU поднялся с группы 1001–1200 на позиции 801–1000. Оценка университета выросла по всем пяти категориям, которые учитываются при составлении рейтинга.

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Остальные представленные в рейтинге латвийские вузы не вошли в первую 1000. Латвийский университет (LU) сохранил место в группе 1001–1200, а Рижский университет имени Страдиня (RSU) поднялся в группу 1201–1400. Латвийский университет бионаук и технологий (LBTU) занял позицию ниже 2001-й.

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Некоторые показатели латвийских вузов также улучшились. Оценки RSU и LU выросли в четырех категориях. У LBTU улучшились показатели в трех категориях - исследовательской среде, качестве исследований и международной перспективе. При этом оценки университета снизились в категориях, связанных с преподаванием и сотрудничеством с промышленностью.

Наиболее высокие оценки латвийские вузы получили в категории «Международная перспектива». Для каждого из четырех университетов это самая высокая оценка среди всех учитываемых категорий. Лучшие результаты в этой категории показали RTU и RSU - 71,2 и 66,8 балла соответственно. Показатель в этой категории вырос у всех четырех латвийских вузов.

В этом году в рейтинге оценивались 2297 университетов. Первое место занял Оксфордский университет, вторым стал Массачусетский технологический институт. Третье место разделили Принстонский и Стэнфордский университеты.