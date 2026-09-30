Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Строительство национального футбольного стадиона в Риге, по предварительным расчетам, может обойтись примерно в 86 млн евро. При этом в распоряжении Латвийской футбольной федерации (LFF) для реализации проекта сейчас имеется около 11 млн евро, сообщает агентство LETA.

Таким образом, для строительства необходимо найти еще около 75 млн евро.

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Проект национального стадиона обсуждался во время визита в Латвию президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. В понедельник он встретился с президентом LFF Вадимом Ляшенко и премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Кулбергс отметил значение нового стадиона не только для развития современной футбольной инфраструктуры, но и для планов Латвии принять молодежный чемпионат мира U-20.

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При этом премьер подчеркнул, что недостающие средства на строительство нельзя получить исключительно из госбюджета. Для реализации проекта необходимо привлечь частного партнера.

По мнению Кулбергса, сотрудничество государственного и частного секторов должно стать основой финансирования проекта. Всем заинтересованным сторонам предстоит работать над тем, чтобы стадион удалось построить в необходимые сроки и провести чемпионат мира U-20 именно в Латвии.

Ранее министр экономики Виктор Валайнис также поддержал идею строительства национального футбольного стадиона на территории нынешнего стадиона Skonto в Риге.