30 сентября 2026, 08:27 Валерия Леонова

Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

google news Подпишитесь на нас
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Строительство национального футбольного стадиона в Риге, по предварительным расчетам, может обойтись примерно в 86 млн евро. При этом в распоряжении Латвийской футбольной федерации (LFF) для реализации проекта сейчас имеется около 11 млн евро, сообщает агентство LETA.

Таким образом, для строительства необходимо найти еще около 75 млн евро.

Читайте нас также

Проект национального стадиона обсуждался во время визита в Латвию президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. В понедельник он встретился с президентом LFF Вадимом Ляшенко и премьер-министром Андрисом Кулбергсом.

Кулбергс отметил значение нового стадиона не только для развития современной футбольной инфраструктуры, но и для планов Латвии принять молодежный чемпионат мира U-20.

Читайте Mixer
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Смешные картинки на утро 30 сентября и ранний подьем
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Скорпионы, Девы, Овны и Близнецы в гороскопе Василисы Володиной на среду…
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Что вы уже решили, но пока не готовы признать? Психологический тест с…
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Мягкие линии и свежий образ: 14 коротких стрижек для женщи около 60 с фото

При этом премьер подчеркнул, что недостающие средства на строительство нельзя получить исключительно из госбюджета. Для реализации проекта необходимо привлечь частного партнера.

По мнению Кулбергса, сотрудничество государственного и частного секторов должно стать основой финансирования проекта. Всем заинтересованным сторонам предстоит работать над тем, чтобы стадион удалось построить в необходимые сроки и провести чемпионат мира U-20 именно в Латвии.

Ранее министр экономики Виктор Валайнис также поддержал идею строительства национального футбольного стадиона на территории нынешнего стадиона Skonto в Риге.

google news Подпишитесь на нас
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Смешные картинки на утро 30 сентября и ранний подьем
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро

Скорпионы, Девы, Овны и Близнецы в гороскопе Василисы Володиной на среду…

В мире

Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
29 сентября, 21:00
Её вынесли из квартиры на носилках: как история 87-летней испанки изменила жилищную политику страны
29 сентября, 20:26
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
29 сентября, 20:00 20:00
Из-за жары дома в Лондоне начали покрываться трещинами и проседать
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
29 сентября, 17:26 17:26
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
29 сентября, 15:57 15:57
Названы самые «счастливые» направления для путешествий: Вильнюс вошел в топ-10
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
29 сентября, 14:57 14:57
Во Франции началась масштабная забастовка: бастуют пожарные, врачи, учителя, полиция
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
29 сентября, 13:28 13:28
США запретили импорт ряда товаров из Канады: под ограничениями - алкоголь, молочные продукты и мотоциклы
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
28 сентября, 21:27 21:27
Миллиард роботов и конец дефицита: Маск дал прогноз на ближайшие 10 лет
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
28 сентября, 20:28 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
28 сентября, 19:57 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия
28 сентября, 19:40 19:40
Билл Гейтс пообещал миру два этапа ИИ: от преступлений до изобилия

Латвия

Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
30 сентября, 08:27
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
30 сентября, 07:58
В Латвии до 10 января объявлена чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 18:29 18:29
В Риге ухудшается качество воздуха: кому стоит быть особенно осторожным
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 15:28 15:28
На выборах в Сейм уже проголосовали 43,5 тысячи избирателей
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 13:59 13:59
С 5 октября меняется расписание поездов Vivi: какие рейсы отменят и перенесут
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 12:59 12:59
Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10,18% - Минэкономики
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 11:58 11:58
Теплее обычного, но с сюрпризами: какой может стать предстоящая зима
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 11:28 11:28
Отели Балтии вышли выше допандемийного уровня несмотря на смену туристов
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 10:58 10:58
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
29 сентября, 10:29 10:29
Штраф 1750 евро за привязанную собаку оказался не тем, чем его представили
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье
+ОПРОС
29 сентября, 09:58 09:58
Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье

ЧП

Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
ВИДЕО
29 сентября, 19:00
Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
29 сентября, 18:02
Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами
29 сентября, 17:02
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
28 сентября, 16:04
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
28 сентября, 13:02
Мадонна и Тейлор Свифт стали главными героинями MTV VMAs 2026: итоги премии
27 сентября, 14:58
Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Mixer

Мягкие линии и свежий образ: 14 коротких стрижек для женщи около 60 с фото
30 сентября, 08:05
Правило четырёх минут: хитрость, которая обманывает мозг и убивает прокрастинацию
Мягкие линии и свежий образ: 14 коротких стрижек для женщи около 60 с фото
30 сентября, 07:20
Какой чужой успех особенно болезненно задевает каждый знак зодиака
Мягкие линии и свежий образ: 14 коротких стрижек для женщи около 60 с фото
30 сентября, 06:09
Смешные картинки на утро 30 сентября и ранний подьем
30 сентября, 05:21
Бирюзовый веер разгонит сомнения: какие знаки цыганского гороскопа увидят верный ход 30 сентября 2026 года
29 сентября, 23:05
Скорпионы, Девы, Овны и Близнецы в гороскопе Василисы Володиной на среду 30 сентября
29 сентября, 22:38
Зачем гулять после еды, даже если есть всего десять минут
29 сентября, 22:05
Что вы уже решили, но пока не готовы признать? Психологический тест с медузами
29 сентября, 21:21
Мягкие линии и свежий образ: 14 коротких стрижек для женщи около 60 с фото

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться

Спорт

«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
28 сентября, 14:07
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас