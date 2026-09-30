Билеты на региональный транспорт в 2027 году могут подорожать на 10%

Совет общественного транспорта поддержал регулярный пересмотр тарифов на региональный общественный транспорт. В 2027 году стоимость проезда может вырасти до 10%, сообщает агентство LETA со ссылкой на Министерство транспорта.

В Дирекции автотранспорта (ATD) пояснили, что окончательное решение будет зависеть от объема государственного финансирования общественного транспорта в 2027 году. Если тарифы изменят, это коснется как автобусов, так и поездов, поскольку для них действует единый тариф.

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В министерстве отмечают, что в 2026 году тариф уже вырос на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. При сохранении числа пассажиров на уровне 2025 года это должно принести около трех миллионов евро дополнительных доходов.

Повышение тарифа в 2027 году до 10% при нынешнем количестве пассажиров может увеличить доходы от продажи билетов примерно на 3,25 миллиона евро в год. Эти средства частично компенсируют рост расходов на общественный транспорт и снизят потребность в дополнительном финансировании из госбюджета.

Одновременно Министерство сообщения рассматривает другие способы сократить расходы. Среди них - оптимизация маршрутной сети, изменение системы льготного проезда, пересмотр количества автовокзалов и цифровизация продажи билетов.

В частности, рассматривается возможность ввести доплату в размере около 20% от полной цены билета для некоторых категорий пассажиров, которые сейчас полностью освобождены от платы за проезд. Однако для этого потребуются изменения в законодательстве и оценка последствий совместно с Министерством благосостояния.

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Сокращать автобусную маршрутную сеть в целом министерство пока не считает приоритетом. Его цель - сохранить ее как минимум на уровне 2026 года. При этом планируется анализировать спрос на отдельных маршрутах и сокращать неэффективные рейсы.

Отдельно министерство планирует оценить необходимость сохранения автовокзалов в местах с очень низким пассажиропотоком. Это потенциально может сократить расходы бюджета примерно на три миллиона евро в год.

Еще один способ увеличить доходы - цифровизация. В транспортных средствах планируют установить счетчики пассажиров, а также полностью внедрить единую региональную систему продажи билетов. По предварительным оценкам, все меры по цифровизации в среднесрочной перспективе могут дать до 8,5 миллиона евро дополнительного эффекта в год.

При этом в Министерстве сообщения подчеркивают, что все эти суммы являются предварительными оценками. Реальный эффект будет зависеть от сроков внедрения проектов, эффективности технологий и изменения поведения пассажиров.

16 сентября региональные перевозчики провели акцию протеста. В этот день предварительно не были выполнены 3250 автобусных рейсов. Перевозчики требовали решить вопрос с индексацией долгосрочных договоров и компенсировать рост цен на топливо.