30 сентября 2026, 14:05

airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

google news Подпишитесь на нас
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

В Латвии готовятся открыть часть закрытых документов об airBaltic, которые рассматривались правительством начиная с 2005 года. Эти материалы могут показать, какие риски и сценарии обсуждались за закрытыми дверями в разные периоды истории национальной авиакомпании.

Министерство сообщения планирует начать пересмотр статуса документов ограниченного доступа, связанных с airBaltic и поступавших на рассмотрение Кабинета министров с 2005 года. Об этом говорится в ответе министерства, представленном комиссии Сейма по запросам.

Читайте нас также

Основанием стала резолюция премьер-министра Андриса Кулбергса. Ещё 14 сентября глава правительства публично заявил, что потребовал рассекретить решения, касающиеся airBaltic, за последние 20 лет, чтобы общество могло получить более полную информацию о принятых решениях и их последствиях.

Речь идёт не об автоматической публикации всего массива документов. Министерство подчёркивает, что открыта будет только та информация, которая не относится к коммерческой тайне и раскрытие которой не способно повлиять на конкурентоспособность авиакомпании.

Что именно может оказаться в открытом доступе

Пока перечень документов, которые будут рассекречены, не опубликован. Поэтому утверждать, что среди них обязательно окажутся какие-либо сенсационные материалы, нельзя.

Однако временной диапазон - с 2005 года - охватывает почти всю современную историю airBaltic: изменения структуры собственности, кризисные периоды, неоднократные решения государства о поддержке компании, поиск инвесторов и последние попытки стабилизировать её финансовое положение.

Сам премьер-министр сформулировал задачу достаточно широко: обществу должна быть доступна информация о решениях правительства и их последствиях.

Именно поэтому интерес могут представлять не столько уже известные суммы долгов и обязательств, сколько документы, показывающие, какую информацию имело правительство в момент принятия решений, какие риски обсуждались и какие варианты предлагались министрам.

Пока это лишь потенциальное содержание будущей публикации: Министерство сообщения не сообщало, какие именно материалы пройдут пересмотр и когда конкретно они станут доступны.

Рассекречивание начинается в критический для airBaltic момент

Решение открыть старые документы совпало с крупнейшей за последние годы финансовой перестройкой авиакомпании.

В сентябре airBaltic начала реструктуризацию обязательств по американской процедуре Chapter 11. Правительство объясняет этот шаг необходимостью разобраться с долговой нагрузкой компании и обеспечить продолжение её работы.

Финансовое положение airBaltic ранее называлось крайне сложным и в официальных документах. Фискальный совет указывал, что в 2025 году компания не достигла краткосрочных финансовых целей, её собственный капитал был отрицательным - минус 183,6 млн евро, а кредитный рейтинг Fitch был снижен до CCC+. Совет также отмечал проблемы авиакомпании с обеспечением необходимой ликвидности.

Читайте Mixer
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

Гороскоп на 1 октября по картам Таро: Близнецам принесут быстрые новости,…
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

Как приготовить кальмары в сметане и не сделать их жёсткими
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

Ход конём отменяется: 5 знаков, которым Земляная Обезьяна 1 октября…
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

Тельцы, Водолеи, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на четверг 1…

Премьер Кулбергс ещё в августе заявлял, что airBaltic находится на решающем этапе и нуждается в фундаментальных изменениях. При этом правительство подчёркивало стратегическое значение компании для международной доступности Латвии, Рижского аэропорта, туризма и экономики.

В Chapter 11 появились крупные суммы обязательств

Отдельное внимание в Сейме сейчас привлекли данные, опубликованные в рамках американской процедуры реструктуризации.

В списках кредиторов, в частности, фигурировали обязательства перед Службой государственных доходов примерно на 15,4 млн долларов, перед Рижским аэропортом - примерно на 9,1 млн долларов и условное требование, связанное с системой торговли квотами на выбросы, - на 42,4 млн долларов.

Министерство сообщения при этом предупреждает: присутствие организации в списке кредиторов Chapter 11 ещё не означает, что речь обязательно идёт о давно просроченном долге.

В американских документах понятие обязательств значительно шире: туда могут входить ещё не наступившие платежи, условные требования, частично обеспеченные обязательства и суммы, по которым действуют согласованные графики выплат.

Например, по данным министерства, часть налоговых обязательств airBaltic имела официально продлённые сроки оплаты и согласованный с VID график. На момент публикации новости у компании не было зарегистрированной налоговой задолженности свыше 150 евро.

Открытие документов может дать ответы на старые вопросы

Пока рано говорить о будущем скандале. Министерство ещё только начинает процедуру пересмотра статуса документов, а коммерчески чувствительная информация останется закрытой.

Но сам масштаб архива необычен: речь идёт примерно о двух десятилетиях решений различных правительств.

Если среди рассекреченных материалов окажутся оценки финансовых рисков, внутренние прогнозы или варианты действий, которые ранее не были публичными, они позволят сопоставить официальные заявления разных лет с тем, что на самом деле обсуждалось на заседаниях правительства.

Именно поэтому значение предстоящего рассекречивания станет понятно только после публикации самих документов.

Сегодня известно лишь одно: нынешнее правительство намерено сделать доступной по крайней мере часть информации, которая долгие годы оставалась закрытой, одновременно с попыткой провести airBaltic через крупнейшую финансовую реструктуризацию последних лет.

 

google news Подпишитесь на нас
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

Мемы про работу - это юмор, который бьёт точно в дедлайн и предлагает «ещё…
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

Гороскоп на 1 октября по картам Таро: Близнецам принесут быстрые новости,…

В мире

Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
30 сентября, 13:32
В Теннесси впервые за 200 лет собираются казнить женщину: Верховный суд США отказался вмешиваться
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
30 сентября, 12:33 12:33
Директор Эйфелевой башни подал в отставку на фоне сексистского скандала
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
30 сентября, 11:19 11:19
Пилоты Flydubai подрались во время полета: самолет подал сигнал о возможном захвате
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
ВИДЕО
30 сентября, 10:58 10:58
В Англии создали портрет из 11 тысяч тыкв и кабачков: он попал в «Книгу рекордов Гиннесса»
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
30 сентября, 09:28 09:28
В Италии сегодня бастуют авиадиспетчеры: возможны задержки и отмены рейсов
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
30 сентября, 08:59 08:59
Трамп запустил портал America.gov с использованием искусственного интеллекта
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
29 сентября, 21:00 21:00
Её вынесли из квартиры на носилках: как история 87-летней испанки изменила жилищную политику страны
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
29 сентября, 20:26 20:26
Во Франции бастуют госслужащие: по всей стране проходят около 170 акций протеста
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
29 сентября, 20:00 20:00
Из-за жары дома в Лондоне начали покрываться трещинами и проседать
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?
29 сентября, 17:26 17:26
Где в Европе пьют каждый день: Eurostat назвал лидеров - а что в Латвии?

Латвия

В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
30 сентября, 14:05
airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года
30 сентября, 10:00
С 1 октября в Латвии снизят акциз на дизельное топливо и бензин
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
30 сентября, 08:27 08:27
Новый национальный футбольный стадион в Риге может обойтись в 86 млн евро
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
30 сентября, 07:58 07:58
В Латвии до 10 января объявлена чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
29 сентября, 18:29 18:29
В Риге ухудшается качество воздуха: кому стоит быть особенно осторожным
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
29 сентября, 15:28 15:28
На выборах в Сейм уже проголосовали 43,5 тысячи избирателей
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
29 сентября, 13:59 13:59
С 5 октября меняется расписание поездов Vivi: какие рейсы отменят и перенесут
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
29 сентября, 12:59 12:59
Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10,18% - Минэкономики
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
29 сентября, 11:58 11:58
Теплее обычного, но с сюрпризами: какой может стать предстоящая зима
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
29 сентября, 11:28 11:28
Отели Балтии вышли выше допандемийного уровня несмотря на смену туристов
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ
29 сентября, 10:58 10:58
В Латвии заговорили о сокращении чиновников: часть их работы возьмет на себя ИИ

ЧП

В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
ВИДЕО
29 сентября, 07:58
В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
ВИДЕО
29 сентября, 19:27
Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
ВИДЕО
29 сентября, 19:00
Спустя 50 лет Стиви Уандер открыл архив: вышли четыре неизвестные песни его золотой эпохи
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
29 сентября, 18:02
Голливуд придумал, как продать один фильм дважды: «Человек-паук» возвращается с новыми сценами
29 сентября, 17:02
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое новое фото с отцом
28 сентября, 16:04
«Рог изобилия»: скрытые сокровища Рижской биржи
28 сентября, 13:02
Мадонна и Тейлор Свифт стали главными героинями MTV VMAs 2026: итоги премии
27 сентября, 14:58
Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Mixer

Мемы и юмор про отношения и всякие взрослые шутки
30 сентября, 13:37
Мемы про работу - это юмор, который бьёт точно в дедлайн и предлагает «ещё чуть-чуть поработать»
Мемы и юмор про отношения и всякие взрослые шутки
30 сентября, 12:58
Гороскоп на 1 октября по картам Таро: Близнецам принесут быстрые новости, Девам понадобится тишина
Мемы и юмор про отношения и всякие взрослые шутки
30 сентября, 12:40
Как приготовить кальмары в сметане и не сделать их жёсткими
30 сентября, 12:35
Ход конём отменяется: 5 знаков, которым Земляная Обезьяна 1 октября покажет короткую дорогу к успеху
30 сентября, 11:53
Психологический тест: выберите суп не раздумывая - и узнайте свой настоящий темперамент
30 сентября, 11:41
Тельцы, Водолеи, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на четверг 1 октября
30 сентября, 11:03
«Поткейки»: почему интернет жарит панкейки в кастрюле - и они выходят выше, чем на сковороде
30 сентября, 10:55
Мемы и юмор про отношения и всякие взрослые шутки

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
30 сентября, 11:59
«Нам нельзя останавливаться»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку из Сигулды нужна помощь для оплаты важной терапии
28 сентября, 17:58
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии

Спорт

«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
30 сентября, 10:27
Роналду остался в запасных впервые за 18 лет: конфликт в сборной Португалии
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
29 сентября, 12:27
Элвис Мерзликин сменил клуб НХЛ: латвийский вратарь переходит из Columbus в Toronto Maple Leafs
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
28 сентября, 22:40
В Риге открыли новый офис Федерации футбола - на церемонию приехал президент FIFA Джанни Инфантино
28 сентября, 20:28
11-летняя британка стала самым юным женским гроссмейстером в истории шахмат
28 сентября, 19:57
Аргентина готовится к «последнему танцу» Месси: билеты на матч разлетелись почти мгновенно
28 сентября, 14:07
Приехал массажистом, а пришлось выйти на старт ЧМ: необычная история сборной Словакии
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас