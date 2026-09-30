airBaltic открывает архивы: что могут рассказать засекреченные документы с 2005 года

В Латвии готовятся открыть часть закрытых документов об airBaltic, которые рассматривались правительством начиная с 2005 года. Эти материалы могут показать, какие риски и сценарии обсуждались за закрытыми дверями в разные периоды истории национальной авиакомпании.

Министерство сообщения планирует начать пересмотр статуса документов ограниченного доступа, связанных с airBaltic и поступавших на рассмотрение Кабинета министров с 2005 года. Об этом говорится в ответе министерства, представленном комиссии Сейма по запросам.

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Основанием стала резолюция премьер-министра Андриса Кулбергса. Ещё 14 сентября глава правительства публично заявил, что потребовал рассекретить решения, касающиеся airBaltic, за последние 20 лет, чтобы общество могло получить более полную информацию о принятых решениях и их последствиях.

Речь идёт не об автоматической публикации всего массива документов. Министерство подчёркивает, что открыта будет только та информация, которая не относится к коммерческой тайне и раскрытие которой не способно повлиять на конкурентоспособность авиакомпании.

Что именно может оказаться в открытом доступе

Пока перечень документов, которые будут рассекречены, не опубликован. Поэтому утверждать, что среди них обязательно окажутся какие-либо сенсационные материалы, нельзя.

Однако временной диапазон - с 2005 года - охватывает почти всю современную историю airBaltic: изменения структуры собственности, кризисные периоды, неоднократные решения государства о поддержке компании, поиск инвесторов и последние попытки стабилизировать её финансовое положение.

Сам премьер-министр сформулировал задачу достаточно широко: обществу должна быть доступна информация о решениях правительства и их последствиях.

Именно поэтому интерес могут представлять не столько уже известные суммы долгов и обязательств, сколько документы, показывающие, какую информацию имело правительство в момент принятия решений, какие риски обсуждались и какие варианты предлагались министрам.

Пока это лишь потенциальное содержание будущей публикации: Министерство сообщения не сообщало, какие именно материалы пройдут пересмотр и когда конкретно они станут доступны.

Рассекречивание начинается в критический для airBaltic момент

Решение открыть старые документы совпало с крупнейшей за последние годы финансовой перестройкой авиакомпании.

В сентябре airBaltic начала реструктуризацию обязательств по американской процедуре Chapter 11. Правительство объясняет этот шаг необходимостью разобраться с долговой нагрузкой компании и обеспечить продолжение её работы.

Финансовое положение airBaltic ранее называлось крайне сложным и в официальных документах. Фискальный совет указывал, что в 2025 году компания не достигла краткосрочных финансовых целей, её собственный капитал был отрицательным - минус 183,6 млн евро, а кредитный рейтинг Fitch был снижен до CCC+. Совет также отмечал проблемы авиакомпании с обеспечением необходимой ликвидности.

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Премьер Кулбергс ещё в августе заявлял, что airBaltic находится на решающем этапе и нуждается в фундаментальных изменениях. При этом правительство подчёркивало стратегическое значение компании для международной доступности Латвии, Рижского аэропорта, туризма и экономики.

В Chapter 11 появились крупные суммы обязательств

Отдельное внимание в Сейме сейчас привлекли данные, опубликованные в рамках американской процедуры реструктуризации.

В списках кредиторов, в частности, фигурировали обязательства перед Службой государственных доходов примерно на 15,4 млн долларов, перед Рижским аэропортом - примерно на 9,1 млн долларов и условное требование, связанное с системой торговли квотами на выбросы, - на 42,4 млн долларов.

Министерство сообщения при этом предупреждает: присутствие организации в списке кредиторов Chapter 11 ещё не означает, что речь обязательно идёт о давно просроченном долге.

В американских документах понятие обязательств значительно шире: туда могут входить ещё не наступившие платежи, условные требования, частично обеспеченные обязательства и суммы, по которым действуют согласованные графики выплат.

Например, по данным министерства, часть налоговых обязательств airBaltic имела официально продлённые сроки оплаты и согласованный с VID график. На момент публикации новости у компании не было зарегистрированной налоговой задолженности свыше 150 евро.

Открытие документов может дать ответы на старые вопросы

Пока рано говорить о будущем скандале. Министерство ещё только начинает процедуру пересмотра статуса документов, а коммерчески чувствительная информация останется закрытой.

Но сам масштаб архива необычен: речь идёт примерно о двух десятилетиях решений различных правительств.

Если среди рассекреченных материалов окажутся оценки финансовых рисков, внутренние прогнозы или варианты действий, которые ранее не были публичными, они позволят сопоставить официальные заявления разных лет с тем, что на самом деле обсуждалось на заседаниях правительства.

Именно поэтому значение предстоящего рассекречивания станет понятно только после публикации самих документов.

Сегодня известно лишь одно: нынешнее правительство намерено сделать доступной по крайней мере часть информации, которая долгие годы оставалась закрытой, одновременно с попыткой провести airBaltic через крупнейшую финансовую реструктуризацию последних лет.