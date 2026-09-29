В Риге ухудшается качество воздуха: кому стоит быть особенно осторожным

С наступлением осени в Риге ухудшились условия для рассеивания загрязняющих веществ. В отдельные периоды фиксируется повышенная концентрация диоксида азота (NO₂), а прогноз Riga airTEXT на ближайшие дни указывает на возможность плохого качества воздуха в некоторых районах столицы.

Особенно внимательно к ситуации стоит отнестись людям, чувствительным к загрязнению воздуха: детям, пожилым, людям с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательной системы, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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В периоды плохого качества воздуха им рекомендуют следить за самочувствием и по возможности избегать длительных и интенсивных физических нагрузок на улице. Особенно это касается мест рядом с оживлёнными автомобильными дорогами.

Почему воздух осенью становится хуже

Причина не в одном конкретном источнике загрязнения. Осенью в городе могут одновременно складываться несколько неблагоприятных факторов.

При понижении температуры чаще возникают температурные инверсии. Обычно воздух у поверхности земли поднимается и перемешивается с более высокими слоями атмосферы, унося с собой загрязняющие вещества. Во время инверсии этот процесс нарушается - загрязнение хуже рассеивается и может накапливаться возле земли.

Свою роль играют безветренная погода и продолжительные периоды устойчивой атмосферы.

Ещё один фактор - начало отопительного сезона. С увеличением использования систем отопления растут выбросы, которые могут способствовать повышению концентрации мелких частиц, в том числе PM₂.₅.

А концентрация диоксида азота (NO₂) в городе в значительной степени связана с автомобильным транспортом. Поэтому наиболее заметной проблема может становиться возле улиц с интенсивным движением, особенно когда погода не способствует рассеиванию загрязнения.

За какими веществами следят в Риге

Система Riga airTEXT составляет прогноз сразу для четырёх основных загрязнителей:

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- NO₂ - диоксид азота, одним из основных городских источников которого является транспорт;

- PM₁₀ - взвешенные частицы диаметром до 10 микрометров;

- PM₂.₅ - ещё более мелкие частицы, способные глубоко проникать в дыхательные пути;

- O₃ - приземный озон.

С 2026 года для оценки используется обновлённая методика Европейского индекса качества воздуха. Общая оценка определяется по тому загрязнителю, показатели которого в конкретный день оказываются наиболее неблагоприятными.

Важно учитывать, что Riga airTEXT показывает прогноз на ближайшие три дня, а не результаты измерений в реальном времени. Поэтому ситуация может меняться вместе с погодой - например, усиление ветра обычно помогает быстрее рассеивать накопившиеся загрязняющие вещества.

Что делать рижанам

Для большинства здоровых людей кратковременное ухудшение качества воздуха обычно не требует изменения привычного образа жизни. Но людям из групп риска в неблагоприятные периоды имеет смысл перенести интенсивную пробежку или долгую прогулку подальше от крупных магистралей.

Если во время пребывания на улице появляются кашель, затруднённое дыхание, необычная одышка или другой выраженный дискомфорт, нагрузку лучше уменьшить.

Рижское самоуправление рекомендует жителям в ближайшие дни следить за прогнозом качества воздуха и учитывать его при планировании длительных занятий и физических нагрузок на открытом воздухе.