В Риге грузовик Rimi оказался в заборе, а у водителя не было прав

В понедельник утром на К. Улманя гатве в Риге грузовик Rimi съехал с дороги, сбил фонарь и врезался в забор. За рулем находился водитель, которому уже было запрещено управлять транспортными средствами. Авария могла произойти после того, как мужчине внезапно стало плохо.

На видео с места происшествия видно, что грузовик двигался на большой скорости. Перед съездом с дороги он едва не столкнулся с автомобилями, которые ехали впереди, после чего водитель потерял управление. Машина сначала сбила столб уличного освещения, а затем врезалась в забор.

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По предварительной информации полиции, водителю во время движения могло внезапно стать плохо. При этом выяснилось, что мужчина не имел права находиться за рулем: запрет на управление уже вступил в силу после того, как он в установленный срок не прошел необходимый медицинский осмотр.

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В результате аварии никто не был доставлен в больницу. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.