29 сентября 2026, 12:59 Валерия Леонова

Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10,18% - Минэкономики

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Цены на основные продукты после снижения НДС уменьшились в среднем на 10,18% - Минэкономики

В результате снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) цены в четырех основных группах продуктов питания в среднем уменьшились на 10,18%. Это превышает установленную цель в 7,4%, сообщил во вторник министр экономики Виктор Валайнис, комментируя результаты первых трех месяцев применения сниженной ставки НДС.

Если сравнивать базовые цены на товары 1 июня и 1 сентября, хлеб подешевел на 9,01%, мясо птицы - на 8,89%, молоко - на 10,8%, а яйца - на 12,03%, сообщил заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам управления человеческим капиталом и макроэкономического развития Янис Салминьш.

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Расчеты основаны на имеющихся в распоряжении Центрального статистического управления (ЦСУ) данных об электронных сделках. Их предоставляют три крупнейшие розничные сети - Rimi Latvia, Maxima Latvija и Lidl Latvija.

По расчетам Министерства финансов, общая выгода для населения от снижения ставки НДС составит около 31,4 млн евро: 15 млн евро в 2026 году и 16,4 млн евро в 2027 году. В среднем за весь период действия сниженной ставки это около 37 евро на одно домохозяйство. При этом относительно большую выгоду получат семьи с низкими доходами и семьи с детьми.

За изменением цен следят ЦСУ, Совет по конкуренции и Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП).

Директор ЦЗПП Зайга Лиепиня сообщила, что за этот период центр провел около 130 проверок. Наиболее интенсивно торговые точки проверяли в первый месяц действия сниженной ставки.

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В первые две недели были выявлены отдельные случаи, когда снижение НДС не было точно отражено в ценах. ЦЗПП связывался с торговцами, чтобы устранить неточности. Об отдельных случаях центру сообщали и жители. В последние два месяца, по данным ЦЗПП, снижение НДС уже отражалось в ценах соответствующим образом.

Заместитель начальника ЦСУ Байба Зукула рассказала, что ведомство сейчас сотрудничает с Rimi Latvia, Maxima Latvija и Lidl Latvija, которые регулярно предоставляют подробные данные о ценах.

ЦСУ готово сотрудничать и с небольшими магазинами, однако, по словам Зукулы, у них зачастую пока нет необходимых технологических возможностей для предоставления таких данных.

В то же время Янис Салминьш подчеркнул, что невозможно абсолютно точно утверждать, что цены снизились именно на 10,2%. Для мониторинга были выбраны крупные торговые сети, поскольку они охватывают значительную часть рынка. Из-за конкуренции за снижением цен в этих сетях следуют и более мелкие магазины.

По словам Салминьша, такой подход позволяет добиться более широкого эффекта от снижения цен, не создавая при этом значительной административной нагрузки на торговцев. Крупные торговые компании охватывают большую часть рынка и поэтому дают наибольший эффект при оценке изменения цен.

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