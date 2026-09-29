Теплее обычного, но с сюрпризами: какой может стать предстоящая зима

Предстоящая зима в Европе, вероятно, окажется теплее многолетней нормы. При этом сезон может быть очень переменчивым: наряду с оттепелями и повышенной влажностью возможны короткие периоды сильного похолодания.

На большей части континента ожидаются западные и юго-западные ветры, которые будут приносить теплый и влажный атлантический воздух. Поэтому осадков, по предварительным оценкам, может выпасть больше обычного. На равнинах это чаще будет дождь или мокрый снег, а в горах условия для устойчивого снежного покрова окажутся более благоприятными.

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На характер зимы способен повлиять и Эль-Ниньо, формирующийся в тропической части Тихого океана. Однако его влияние не стоит рассматривать отдельно от других факторов.

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Метеоролог Андрей Флис отмечает, что для европейской погоды большое значение также будут иметь циркуляция воздушных масс над Северной Атлантикой, струйные течения и состояние полярного вихря.

Именно полярный вихрь может стать причиной наиболее резких перемен. Если он ослабнет, холодный арктический воздух сможет продвинуться далеко на юг и принести сильные морозы. Такие эпизоды возможны даже в сезон, который в целом прогнозируется как более теплый, чем обычно.

Таким образом, прогноз не исключает ни теплой погоды, ни настоящей зимы. Скорее, Европу может ждать сезон с повышенной влажностью, частыми осадками и резкими перепадами температуры.