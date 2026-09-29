29 сентября 2026, 10:29

Штраф 1750 евро за привязанную собаку оказался не тем, чем его представили

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Штраф 1750 евро за привязанную собаку оказался не тем, чем его представили

Штраф в 1750 евро за собаку, оставленную у магазина, - именно так некоторые публикации представили новое европейское правило о содержании животных. Однако сам регламент ЕС говорит о другом: запрет держать собаку или кошку на привязи дольше часа действительно существует, но распространяется не на обычных владельцев домашних животных. Речь идёт прежде всего о заводчиках, питомниках, приютах, местах продажи и других организациях, которые профессионально содержат животных.

Новый Регламент ЕС 2026/1818 Европарламент и Совет ЕС приняли 17 июня. В документе действительно установлено, что собак и кошек нельзя держать привязанными более одного часа. При этом предусмотрены исключения, в частности для лечения, выставок и соревнований. Для служебных животных армии, полиции и таможни страны ЕС также смогут устанавливать дополнительные исключения.

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Ключевой момент находится в другой части документа. Ограничение относится к требованиям, установленным для так называемых операторов - тех, кто занимается разведением, продажей или содержанием животных в питомниках, приютах и местах передержки. На обычного человека, который держит собаку как домашнего питомца, это правило напрямую не распространяется.

Таким образом, ситуация, когда хозяин заходит в магазин, а собака несколько минут ждёт его у входа, не подпадает под новый европейский часовой запрет. Речь в регламенте идёт о другом виде содержания - когда животное длительное время фактически живёт на привязи. В документе это связывают с риском нарушений опорно-двигательного аппарата, невозможностью нормально отдыхать и ограничением естественного поведения животного.

При этом в Латвии уже существуют собственные требования к тому, как можно привязывать собак в общественных местах. Согласно пункту 39 правил Кабинета министров № 411, поводок должен быть не длиннее одного метра, а сама собака не должна мешать людям или движению транспорта, создавать угрозу людям и другим животным либо подвергаться опасности сама.

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За нарушение требований благополучия животных в Латвии предусмотрена административная ответственность. Для физического лица штраф может достигать 350 штрафных единиц, для юридического лица - от 22 до 500. Одна штрафная единица составляет 5 евро, поэтому максимальный штраф для физлица достигает 1750 евро.

Но это не новый европейский штраф за собаку, оставленную у магазина. Такая ответственность предусмотрена латвийским законодательством и существовала независимо от принятия нового регламента ЕС. Сам факт того, что собака некоторое время находится на поводке в общественном месте, ещё не означает автоматического штрафа в 1750 евро.

Кроме того, новые европейские требования пока не применяются в полном объёме. Регламент вступил в силу 30 августа, однако основная часть его положений начнёт действовать только 31 августа 2028 года. Для некоторых требований предусмотрены ещё более длительные переходные периоды.

Сам регламент значительно шире вопроса о привязи. ЕС устанавливает общие минимальные требования к благополучию собак и кошек, включая правила их разведения, регистрации, чипирования и содержания в питомниках и приютах. Документ также ограничивает некоторые болезненные практики, в том числе использование шипованных и удушающих ошейников без ограничителя.

Поэтому владельцам собак в Латвии не стоит воспринимать новый документ как запрет оставлять питомца у магазина на несколько минут. Европейское правило касается прежде всего профессионального содержания животных, а требования к поведению владельцев в общественных местах по-прежнему регулируются латвийским законодательством.

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