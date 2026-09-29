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С 5 октября меняется расписание поездов Vivi: какие рейсы отменят и перенесут

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С 5 октября меняется расписание поездов Vivi: какие рейсы отменят и перенесут

С 5 октября Vivi меняет расписание поездов сразу на нескольких направлениях. Часть рейсов между Ригой и Дубулты, Царникавой и Саулкрасты по выходным отменят, а на Царникавском и Сигулдском направлениях изменится время отправления некоторых поездов.

Рига - Дубулты

На направлении Рига - Дубулты продолжится переход к сезонному расписанию с меньшим количеством рейсов.

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По выходным отменят 12 поездов из Риги в Дубулты, отправляющихся в период с 11.15 до 19.15. Кроме того, отменяется рейс в 15.15, который до сих пор выполнялся ежедневно.

В обратном направлении по выходным отменят 12 рейсов из Дубулты в Ригу в период с 12.09 до 20.09, а также ежедневный поезд в 16.09.

Если летом между Ригой и Дубулты поезда ходили каждые 15 минут, то теперь такой интервал сохранится только в часы наиболее интенсивного движения по рабочим дням. В остальное время предусмотрено два-три поезда в час.

При этом расписание поездов между Ригой и Тукумсом II не меняется - они продолжат курсировать раз в час.

Царникава и Саулкрасты: шесть отмен в каждом направлении

По выходным из Риги отменят три поезда в Царникаву - в 14.10, 15.10 и 16.10.

Кроме того, по выходным не будут ходить три поезда из Риги в Саулкрасты - в 17.08, 18.08 и 19.08.

В направлении Риги отменяются поезда:

- из Царникавы в 16.15, 17.15 и 18.15;

- из Саулкрасты в 18.57, 19.57 и 20.57.

По рабочим дням все эти рейсы сохраняются.

Одновременно из-за ремонта железнодорожных путей на участке Вецаки - Зиемельблазма изменится время движения всех поездов этого направления.

Из Риги поезда будут отправляться на 15-й или 45-й минуте часа - на пять-семь минут позже прежнего расписания.

В направлении Риги отправление, напротив, сдвинут на восемь-одиннадцать минут раньше. Это позволит сохранить привычное время прибытия на Центральный вокзал - на 23-й или 53-й минуте часа.

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Сигулдское направление: рейсы сохранятся, но изменится время

На Сигулдской линии отмен не предусмотрено, однако у девяти поездов изменится время отправления.

Из Риги поезд в направлении Цесиса будет отправляться в 15.22 - на три минуты раньше.

Позже прежнего будут отправляться три поезда:

- Рига - Лугажи - в 11.53, на восемь минут позже;

- Рига - Сигулда - в 16.22, на две минуты позже;

- Рига - Сигулда - в 17.58, на 13 минут позже.

В направлении Риги раньше будут отправляться четыре поезда:

- Валмиера - Рига - в 4.59, на две минуты раньше;

- Лугажи - Рига - в 5.20, на две минуты раньше;

- Лугажи - Рига - в 14.32, на три минуты раньше;

- Сигулда - Рига - в 16.07, на две минуты раньше.

Еще один поезд Сигулда - Рига будет отправляться на минуту позже - в 17.40.

Расписание остальных поездов Сигулдского направления не изменится.

Vivi рекомендует пассажирам перед поездкой проверять актуальное расписание на сайте компании или в мобильном приложении. Получить информацию о расписании и билетах можно также в круглосуточном центре обслуживания клиентов Vivi по бесплатному номеру 8760

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