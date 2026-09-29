Промывка водопровода затронет сразу несколько районов Риги до 2 октября

В нескольких районах Риги в ближайшие дни вода из-под крана может стать мутной или белесой. Причина - масштабная промывка магистрального водопровода, которую Rīgas ūdens проводит с 29 сентября по 2 октября. В отдельных зданиях также возможны кратковременные перебои с водоснабжением.

Работы охватят 8,5-километровый участок магистрального водопровода от улицы Цесу до водосброса возле кругового перекрестка в Дрейлини. Промывка проходит за счет увеличения скорости потока воды и подачи воздуха, которые помогают удалить из труб накопившиеся отложения железа и минеральных частиц.

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Из-за работ изменения качества воды могут наблюдаться в центральной части города, а также в Брасе, Гризинькалнсе, Авоти, Пурвциемсе, Дрейлини, Дарзциемсе и Плявниеках. В список также входят районы и улицы возле Тербатас, Цесу, Менесс и Пернавас. После завершения промывки вода еще около суток может выглядеть белесой из-за повышенного содержания воздуха.

В Rīgas ūdens подчеркивают, что такой оттенок не означает опасности для здоровья. По данным компании, профилактическая промывка помогает уменьшить мутность воды, а также улучшить ее цвет и вкус.

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На отдельных участках возможны и временные перебои. В домах на улице Ата, 5 и 5A вода может отсутствовать с 10:00 29 сентября до 6:00 30 сентября. На улице Балтинавас, 1 перебои возможны с 8:00 29 сентября до 8:00 2 октября.

Жителей домов на улице Пернавас, 44, 46 и 48 предупредили еще об одной особенности работ. В ночь на 30 сентября здесь может повыситься уровень шума.

Промывка входит в регулярную программу обслуживания рижской системы водоснабжения. В этом году Rīgas ūdens планирует очистить таким способом 360 километров водопроводной сети.

Очередность работ компания определяет на основе исследования, проведенного совместно с Рижским техническим университетом. Полученные данные легли в основу долгосрочного плана, который охватывает почти 1550 километров рижской водопроводной системы и помогает определять участки для первоочередной промывки.