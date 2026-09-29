29 сентября 2026, 09:28

Почему часть остановок на улице Чака решили залить бетоном

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Почему часть остановок на улице Чака решили залить бетоном

На улице Александра Чака в Риге в ночь с 29 на 30 сентября начнут менять покрытие на нескольких остановках общественного транспорта. Вместо поврежденного асфальта там уложат бетон, который должен лучше выдерживать постоянную нагрузку от транспорта.

Работы начнутся в 22:00 и завершатся к 6:00. Бетонирование проведут на остановках в обоих направлениях возле улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнаву, а также на остановке возле улицы Блауманя в направлении центра.

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Причина замены покрытия - состояние асфальта. Из-за интенсивного движения он потрескался и местами просел. Бетон должен меньше деформироваться под нагрузкой и прослужить дольше.

Работы проходят во втором этапе проекта по обустройству остановок, площадок и тротуаров. Основная часть работ запланирована на ночное время, чтобы снизить влияние на движение транспорта.

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Почему часть остановок на улице Чака решили залить бетоном

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