29 сентября 2026, 11:28

Отели Балтии вышли выше допандемийного уровня несмотря на смену туристов

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Отели Балтии вышли выше допандемийного уровня несмотря на смену туристов

Доходы гостиниц в странах Балтии заметно выросли, несмотря на серьезные изменения в туристическом потоке. Особенно это заметно в Риге, где после сокращения числа гостей с восточных рынков отели смогли переориентироваться на туристов из Западной Европы, Скандинавии и Северной Америки.

В 2025 году доход на один доступный номер в каждой из трех балтийских столиц превысил уровень 2019 года. Лидером стал Вильнюс - 148% от допандемийного показателя, Рига достигла 122%, а Таллинн - 103%.

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При этом именно Рига столкнулась с наиболее заметным падением турпотока с восточных рынков. Исторически туристы оттуда обеспечивали около 15% всех иностранных посетителей Латвии, однако после 2022 года их доля существенно сократилась. Освободившееся место постепенно заняли гости из Западной Европы, Скандинавии и Северной Америки.

Изменился и внутренний рынок. Туристы из самой Балтии стали играть значительно большую роль в гостиничном бизнесе, а доля местных гостей в столицах региона почти удвоилась и достигла 20–25% всех ночевок. Это стало одним из факторов, поддержавших гостиничный рынок после пандемии.

На фоне роста доходов гостиничная отрасль продолжает меняться: появляются новые форматы размещения, улучшаются показатели отелей, а структура иностранных гостей становится более разнообразной. Однако инвестиции пока растут не так быстро, как сама отрасль.

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В 2025 году в гостиничный сектор стран Балтии вложили около 44 млн евро - на 16% меньше среднего показателя за последние десять лет. При этом интерес инвесторов к Риге сохраняется.

Исполнительный директор компании по обслуживанию коммерческой недвижимости CPB Санта Розенкопфа отмечает, что гостиничные инвестиции стоит рассматривать с учетом двух разных процессов - строительства и модернизации объектов, а также смены собственников уже работающих отелей.

«Чтобы лучше понять инвестиционные тенденции в индустрии гостеприимства, следует различать два вида вложений - инвестиции девелоперов в строительство новых гостиниц или модернизацию существующих объектов и приток нового капитала при смене собственников отелей. В сфере развития новых проектов сейчас наиболее активен Таллинн, в то время как в Вильнюсе, несмотря на нехватку отелей, в ближайшие годы ожидается самый медленный рост количества новых номеров. Это можно частично объяснить активным жилищным строительством и по-прежнему высокой доходностью в данном сегменте», - отмечает Розенкопфа.

В Риге девелоперы подходят к новым гостиничным проектам осторожнее, но активность на рынке сохраняется, говорит рыночный аналитик CPB Елизавета Сивачева. По ее словам, на результаты отелей влияет не только количество новых объектов, но и то, кто именно приезжает в города.

Таким образом, гостиничный рынок Балтии восстановился не за счет возвращения прежней структуры туризма. Отели адаптировались к изменившемуся спросу, а Рига смогла компенсировать значительную часть потери гостей с восточных рынков за счет туристов из других регионов и роста внутреннего и балтийского туризма.

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