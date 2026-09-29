29 сентября 2026, 08:29

От +2,6 до +18 градусов: какой будет погода во вторник

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От +2,6 до +18 градусов: какой будет погода во вторник

Ночью температура в Латвии местами опустилась почти до +2 градусов, однако днём воздух прогреется значительно сильнее. Во вторник синоптики прогнозируют до +18 градусов, хотя в отдельных районах возможны кратковременные дожди.

Утром самым холодным местом стала наблюдательная станция в Мадоне, где в 5 часов зафиксировали +2,6 градуса. На побережье было заметно теплее: около +13 градусов зарегистрировали в портах Лиепаи, Павилосты и Вентспилса.

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Днём небо над большей частью страны останется облачным. В Курземе местами возможны небольшие кратковременные дожди, а южный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха во второй половине дня составит от +13 до +18 градусов.

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От +2,6 до +18 градусов: какой будет погода во вторник

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В Риге существенных осадков не ожидается. Ветер будет южным, слабым или умеренным, а воздух прогреется примерно до +16 градусов.

Погоду в Латвии определяет область высокого давления. Атмосферное давление у уровня моря составляет от 1028 гектопаскалей в Курземе до 1035 гектопаскалей в Латгалии.

При этом температурный фон в Европе сейчас заметно различается. 28 сентября на юге и в центральной части континента местами воздух прогревался примерно до +30 градусов, тогда как в Исландии, Скандинавии и горах Болгарии вечером температура опускалась до -2–3 градусов.

google news Подпишитесь на нас
От +2,6 до +18 градусов: какой будет погода во вторник

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