Осень меняет приоритеты: латвийцев все больше беспокоят расходы на жилье

С приближением отопительного сезона жителей Латвии все сильнее беспокоят коммунальные платежи. В августе рост таких расходов тревожил 68% опрошенных - на девять процентных пунктов больше, чем в марте. При этом продукты, которые весной были главным источником тревоги, отошли на второй план.

За несколько месяцев доля жителей, обеспокоенных возможным подорожанием продуктов, снизилась с 66% до 60%. Главный экономист Карлис Пургайлис связывает изменение настроений с разной динамикой цен в основных категориях расходов.

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В августе продукты подешевели и по сравнению с июлем, и по сравнению с августом прошлого года. Однако для шести из десяти жителей возможный рост цен на них по-прежнему остается серьезной проблемой.

С расходами на жилье ситуация иная. Они сейчас заметно влияют на общую инфляцию, а приближение отопительного сезона заставляет домохозяйства заранее оценивать будущие счета. На этом фоне люди могут осторожнее относиться к крупным покупкам, что способно сдерживать рост потребления.

Еще одна заметная перемена касается расходов на здравоохранение. В марте рост цен на лекарства и медицинские услуги беспокоил 36% жителей, а в августе этот показатель достиг 44%.

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Особенно сильно тревога выросла среди старших возрастных групп. Среди жителей от 50 до 59 лет доля обеспокоенных увеличилась с 38% до 53%, а среди людей в возрасте от 60 до 74 лет - с 50% до 61%.

У молодежи тем временем заметно выросли опасения по поводу аренды и кредитных платежей. Если в марте рост таких расходов беспокоил 25% жителей в возрасте от 18 до 29 лет, то в августе - уже 40%.

Изменился и главный источник финансовой тревоги среди молодых латвийцев. Весной 69% опрошенных в этой возрастной группе больше всего беспокоили цены на продукты. В августе первое место заняли коммунальные платежи - их роста опасались 66% молодых людей.

В онлайн-опросе приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Что сильнее всего беспокоит вас при приближении отопительного сезона? Рост коммунальных платежей и счетов за отопление

Подорожание продуктов

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