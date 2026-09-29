29 сентября 2026, 15:28 Валерия Леонова

На выборах в Сейм уже проголосовали 43,5 тысячи избирателей

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На выборах в Сейм уже проголосовали 43,5 тысячи избирателей

На выборах в 15-й Сейм к настоящему моменту проголосовал 43 571 человек, или по меньшей мере 2,8% из 1 557 615 имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает агентство LETA.

В Риге проголосовали 20 807 человек, или 3,47% имеющих право голоса. В это число включены также 4907 избирателей, проживающих за рубежом, которые подали заявки на голосование по почте. Как поясняет ЦИК, при голосовании по почте числом проголосовавших избирателей считается число избирателей, которым были отправлены материалы для голосования и которые не проголосовали или не сдали свой голос на хранение на участке очно.

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В Латгале к настоящему моменту проголосовали 3393 избирателя, что составляет 1,85% имеющих право голоса. В Курземе свои голоса на хранение сдали 3693 человека, или 2,12%.

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Подсчет голосов на отдельных участках, в том числе в Риге, еще продолжается.

На этих выборах сдать голос на хранение можно на всех 933 избирательных участках по всей Латвии. Голоса принимаются каждый рабочий день до дня выборов 3 октября.

Напоминаем, что 3 октября 2026 года, в субботу, можно проголосовать с 8:00 до 20:00 на любом избирательном участке в Латвии, а не только по месту декларации.
Если 3 октября вы не сможете прийти на участок, голос можно сдать на хранение в любой избирательной комиссии Латвии:
30 сентября - 17:00–20:00
1 октября - 8:00–11:00
2 октября - 12:00–15:00
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