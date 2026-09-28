28 сентября 2026, 20:59 Валерия Леонова

Жителей Латвии призывают проверить три важных показателя здоровья»

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Жителей Латвии призывают проверить три важных показателя здоровья»

С 28 сентября по 4 октября проходит Европейская неделя проверки здоровья. Жителей Латвии призывают воспользоваться этим поводом и узнать три важных показателя - артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, сообщает LETA со ссылкой на Латвийскую национальную ассоциацию поставщиков лекарственных средств (LNZAA).

Кампания проходит под девизом «Знай свои показатели» (Know Your Numbers). Ее цель - напомнить, что изменения артериального давления, холестерина и уровня сахара могут свидетельствовать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета.

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При этом человек далеко не всегда замечает какие-либо симптомы. Поэтому специалисты рекомендуют выяснить, какие обследования необходимы с учетом возраста и состояния здоровья, а полученные результаты обсудить с семейным врачом или другим медицинским специалистом.

Почему это особенно важно в Латвии

По данным LNZAA, в 2024 году заболевания системы кровообращения стали причиной смерти примерно 51,6% умерших в Латвии.

К концу того же года в регистре пациентов с сахарным диабетом насчитывалось около 103 000 человек.

Еще один показатель приводит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Согласно проведенному в 2024 году опросу, среди жителей в возрасте от 65 до 74 лет 59% мужчин и 63% женщин сообщили, что в течение предшествовавшего года у них диагностировали повышенное артериальное давление или они проходили лечение по этому поводу.

Профилактика начинается с внимания к собственному здоровью и готовности проверять его даже тогда, когда человек чувствует себя хорошо.

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Зная свои показатели, человек может обсудить их со специалистом и при необходимости принять меры еще до появления серьезных проблем со здоровьем.

1,7 миллиона смертей ежегодно

Европейская неделя проверки здоровья связана с кампанией Европейской комиссии Know Your Numbers и общеевропейским планом EU Safe Hearts Plan.

По данным представительства Европейской комиссии в Латвии, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно становятся причиной 1,7 миллиона смертей в Евросоюзее. Экономические потери, связанные с этими заболеваниями, превышают 282 млрд евро в год.

Европейская комиссия также подготовила предложение о рекомендациях Совета ЕС по проведению проверок сердечно-сосудистого здоровья. Предполагается помочь странам ЕС внедрять такие обследования на национальном уровне и сделать их доступными для всего населения, уделяя особое внимание людям из групп повышенного риска и уязвимым группам.

Еврокомиссия отмечает, что регулярные проверки позволяют обнаружить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии и вовремя получить консультацию или необходимое лечение.

План ЕС в области здоровья сердца предусматривает комплекс мер - от профилактики и раннего выявления заболеваний до лечения и последующего ухода.

Одна из поставленных целей - к 2035 году сократить преждевременную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в ЕС на 25%.

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