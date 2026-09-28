Во вторник в Латвии станет облачнее: местами пройдут дожди

Во вторник, 29 сентября, погода в Латвии начнёт меняться: облаков станет больше, однако на большей части территории страны по-прежнему будет сухо. Местами температура ночью опустится всего до +3 градусов, сообщает LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

В ночь на вторник облаков первоначально будет немного, однако с северо-запада их количество постепенно увеличится. Осадков ночью не ожидается.

При слабом южном и юго-восточном ветре температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, а местами в восточных районах страны будет значительно прохладнее - около +3 градусов.

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Днём небо над большей частью Латвии затянут облака. Местами пройдут небольшие дожди, причём больше всего осадков ожидается в Северной Курземе.

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Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга и юго-запада. Несмотря на облачность, день останется достаточно тёплым для конца сентября: воздух прогреется до +14…+19 градусов.

Какая погода будет в Риге

В Риге в ночь на вторник облаков сначала будет немного, затем их количество увеличится. Дождя в столице не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Ночью температура составит около +10 градусов, а днём воздух прогреется примерно до +17 градусов.

Таким образом, зонты во вторник пригодятся прежде всего жителям отдельных районов страны, особенно Северной Курземе, тогда как в Риге день, согласно прогнозу, должен пройти без осадков.