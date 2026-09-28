VID назвала срок подачи заявления на автоматический возврат налогов

Жители Латвии, у которых образовалась переплата по подоходному налогу, могут получить деньги без подачи годовой декларации о доходах. Для этого необходимо до 30 сентября подать заявление в Службу государственных доходов (VID). Выплата на указанный банковский счет будет произведена с 1 октября по 31 декабря 2026 года.

Автоматический возврат подходит тем, у кого нет документов о расходах, дающих право на дополнительные налоговые вычеты. VID использует информацию, которая уже есть в ее распоряжении.

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В частности, вернуть переплату можно, если в течение года при расчете зарплаты или пенсии не были полностью применены положенные налоговые льготы. Речь идет, например, о льготах на иждивенцев, для людей с низкими доходами, а также о льготах, связанных с инвалидностью, политическими репрессиями или участием в движении национального сопротивления.

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Получить возврат таким способом могут и те, кто в предыдущем году делал взносы в частные пенсионные фонды или по договорам накопительного страхования жизни. При этом пенсионный фонд или страховая компания должны быть зарегистрированы в Латвии.

Есть важное ограничение. Если человек хочет вернуть налог также за медицинские или стоматологические услуги, образование, внешкольные занятия детей или пожертвования, автоматического возврата будет недостаточно. В этом случае придется подать годовую декларацию о доходах и приложить подтверждающие документы.

Заявление на автоматический возврат можно подать в электронном виде через Систему электронного декларирования (EDS) VID. В системе нужно выбрать «Создать новый документ», затем перейти в раздел «Документы по подоходному налогу с населения» и открыть «Заявление на автоматический возврат налога без подачи годовой декларации о доходах».