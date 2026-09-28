28 сентября 2026, 13:28 South China Morning Post

В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

google news Подпишитесь на нас
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

Разрушительные последствия тайфуна Dujuan в Японии обернулись огромными потерями для одного из крупнейших рыбоводческих хозяйств префектуры Тиба. После прорыва дамбы у озера Имбанума вода практически полностью смыла коллекцию знаменитых японских декоративных карпов нисикигои - рыб, отдельные экземпляры которых могут стоить миллионы иен.

На ферме Tani Fish Farm в городе Нарита перед наводнением находилось около 100 тысяч рыб. Многие из них были подготовлены к продаже, которая должна была начаться в конце сентября. После схода воды сотрудники обнаружили, что уцелели лишь примерно 200–300 особей, сообщает  South China Morning Post.

Читайте нас также

Стихия ударила по префектуре Тиба 22 сентября. Сильнейшие дожди, принесенные тайфуном Dujuan, привели к прорыву дамб в районе озера Имбанума. По официальным данным властей Тиба, один из участков дамбы Северного Имбанума оказался разрушен примерно на 100 метров, после чего вода затопила значительные территории вокруг озера. Для экстренного восстановления сооружений власти запросили помощь национального правительства.

Владелец рыбоводческого хозяйства 58-летний Кэндзи Тани в момент бедствия возвращался из зарубежной поездки, связанной с выставкой нисикигои. Добравшись до фермы, он увидел, что вся территория оказалась под водой глубиной примерно полтора метра. Подойти к хозяйству можно было только на лодке. Ниппон

Вместе с рыбами были затоплены бассейны, оборудование и другие сооружения. Тани предварительно оценил общий ущерб примерно в 1 миллиард иен. По его словам, пока трудно даже оценить перспективы восстановления предприятия: сотрудники смогли приступить к расчистке покрытых грязью помещений лишь после того, как вода начала уходить.

Читайте Mixer
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

Гороскоп на 29 сентября по картам Таро: Близнецов ждут быстрые новости,…
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

Тельцы, Рыбы, Львы и Козероги в гороскопе Джорджии Николс на вторник, 29…
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

Козероги, Близнецы, Скорпионы и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на…
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

VID назвала срок подачи заявления на автоматический возврат налогов

Пострадали не только декоративные карпы. В расположенном неподалеку хозяйстве рыболовного кооператива Имбанума выращивалось около 50 тысяч угрей - большинство из них, как предполагается, погибло или было унесено водой. Наводнение также затопило рисовые поля, сельскохозяйственные склады и другие предприятия региона.

Нисикигои в Японии нередко называют «плавающими драгоценностями». Особенно ценные экземпляры стоят миллионы иен, а японские карпы пользуются большим спросом у зарубежных коллекционеров. По официальной статистике Японии, еще в 2022 году около 60% выращиваемых в стране нисикигои предназначались для экспорта, а стоимость их зарубежных поставок достигала 7,2 млрд иен - более чем вдвое больше, чем десятью годами ранее.

Последствия тайфуна Dujuan в регионе оказались значительно шире одного хозяйства. Стихия вызвала наводнения и оползни в восточной части Японии; сообщалось о погибших и пропавших без вести, десятки тысяч домов оставались без электричества. Особенно серьезно пострадали префектуры Тиба и Канагава.

 

google news Подпишитесь на нас
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

Почему брокколи становится кашей, а грибы - мокрыми: 7 ошибок на кухне
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

Гороскоп на 29 сентября по картам Таро: Близнецов ждут быстрые новости,…

В мире

Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
28 сентября, 11:28
Нефть Brent снова поднялась выше $107 за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана
28 сентября, 08:58
США изучают возможность переброски военных сил для операций вокруг Кубы
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
ВИДЕО
27 сентября, 21:12 21:12
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 20:38 20:38
Американские телеканалы возвращаются к освещению мероприятий с Трампом
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 19:23 19:23
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 18:57 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 18:16 18:16
75 евро за взгляд в смартфон: в Италии обсуждают новые штрафы для пешеходов
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 16:57 16:57
В Таиланде хотят ввести новый сбор для туристов: 450 батов за въезд
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 15:37 15:37
Панды возвращаются в Атланту: Пинпин и Фушуан отправились из Китая в США на десять лет
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 13:38 13:38
Культовому фильму «Рокки» - 50 лет: Сталлоне рассказал историю, оставшуюся за кадром
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 13:00 13:00
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии

Латвия

В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
28 сентября, 13:28
В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением
28 сентября, 12:31
Заказ на €17 может обойтись в €33: как с 1 ноября считать цену посылки в Латвию
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
28 сентября, 10:58 10:58
VID назвала срок подачи заявления на автоматический возврат налогов
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
28 сентября, 10:28 10:28
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
28 сентября, 09:58 09:58
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
28 сентября, 09:28 09:28
На четырех улицах Риги временно ограничат движение из-за ремонта люков
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
ФОТО
28 сентября, 08:28 08:28
На пляже в Каугури нашли необычно крупный кусок янтаря весом 369 граммов
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
28 сентября, 08:03 08:03
Солнца станет больше, а ночи постепенно похолодают: прогноз на начало октября
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
27 сентября, 20:05 20:05
Без дождя и почти +20: какой будет погода в Латвии в понедельник
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
27 сентября, 17:40 17:40
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж

ЧП

«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома

Бизнес

Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной

Культура

Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
28 сентября, 13:02
Мадонна и Тейлор Свифт стали главными героинями MTV VMAs 2026: итоги премии
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
27 сентября, 14:58
Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
26 сентября, 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
26 сентября, 17:00
Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс
25 сентября, 18:00
The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию

Mixer

Близнецы, Водолеи, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на вторник 29 сентября (+совет)
28 сентября, 13:39
Почему брокколи становится кашей, а грибы - мокрыми: 7 ошибок на кухне
Близнецы, Водолеи, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на вторник 29 сентября (+совет)
28 сентября, 12:59
Гороскоп на 29 сентября по картам Таро: Близнецов ждут быстрые новости, Ракам придется держать границы
Близнецы, Водолеи, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на вторник 29 сентября (+совет)
28 сентября, 12:30
Лошадь подхватывает шанс на ходу: 4 знака китайского гороскопа, которым 29 сентября важно вовремя сказать «да»
28 сентября, 12:01
Тельцы, Рыбы, Львы и Козероги в гороскопе Джорджии Николс на вторник, 29 сентября
28 сентября, 11:56
5 скрытых жемчужин хоррора, которые способны напугать даже поклонников жанра
28 сентября, 11:41
Козероги, Близнецы, Скорпионы и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на вторник, 29 сентября
28 сентября, 11:08
Тест: выберите кота - и узнайте, как вы добиваетесь своего
28 сентября, 10:20
Близнецы, Водолеи, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на вторник 29 сентября (+совет)

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения

Спорт

Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас