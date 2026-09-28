В Японии около 100 000 декоративных карпов смыло наводнением

Разрушительные последствия тайфуна Dujuan в Японии обернулись огромными потерями для одного из крупнейших рыбоводческих хозяйств префектуры Тиба. После прорыва дамбы у озера Имбанума вода практически полностью смыла коллекцию знаменитых японских декоративных карпов нисикигои - рыб, отдельные экземпляры которых могут стоить миллионы иен.

На ферме Tani Fish Farm в городе Нарита перед наводнением находилось около 100 тысяч рыб. Многие из них были подготовлены к продаже, которая должна была начаться в конце сентября. После схода воды сотрудники обнаружили, что уцелели лишь примерно 200–300 особей, сообщает South China Morning Post.

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Стихия ударила по префектуре Тиба 22 сентября. Сильнейшие дожди, принесенные тайфуном Dujuan, привели к прорыву дамб в районе озера Имбанума. По официальным данным властей Тиба, один из участков дамбы Северного Имбанума оказался разрушен примерно на 100 метров, после чего вода затопила значительные территории вокруг озера. Для экстренного восстановления сооружений власти запросили помощь национального правительства.

Владелец рыбоводческого хозяйства 58-летний Кэндзи Тани в момент бедствия возвращался из зарубежной поездки, связанной с выставкой нисикигои. Добравшись до фермы, он увидел, что вся территория оказалась под водой глубиной примерно полтора метра. Подойти к хозяйству можно было только на лодке. Ниппон

Вместе с рыбами были затоплены бассейны, оборудование и другие сооружения. Тани предварительно оценил общий ущерб примерно в 1 миллиард иен. По его словам, пока трудно даже оценить перспективы восстановления предприятия: сотрудники смогли приступить к расчистке покрытых грязью помещений лишь после того, как вода начала уходить.

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Пострадали не только декоративные карпы. В расположенном неподалеку хозяйстве рыболовного кооператива Имбанума выращивалось около 50 тысяч угрей - большинство из них, как предполагается, погибло или было унесено водой. Наводнение также затопило рисовые поля, сельскохозяйственные склады и другие предприятия региона.

Нисикигои в Японии нередко называют «плавающими драгоценностями». Особенно ценные экземпляры стоят миллионы иен, а японские карпы пользуются большим спросом у зарубежных коллекционеров. По официальной статистике Японии, еще в 2022 году около 60% выращиваемых в стране нисикигои предназначались для экспорта, а стоимость их зарубежных поставок достигала 7,2 млрд иен - более чем вдвое больше, чем десятью годами ранее.

Последствия тайфуна Dujuan в регионе оказались значительно шире одного хозяйства. Стихия вызвала наводнения и оползни в восточной части Японии; сообщалось о погибших и пропавших без вести, десятки тысяч домов оставались без электричества. Особенно серьезно пострадали префектуры Тиба и Канагава.