В детском саду Саласпилса вспышку заболевания вызвал норовирус: заболели 92 человека

Лабораторные исследования подтвердили, что причиной вспышки заболевания в Саласпилсском детском саду «Jāņtārpiņš» стала норовирусная инфекция, сообщает LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из 51 человека, обследованного к настоящему времени, включая заболевших и контактных лиц, норовирус обнаружен у 40 человек - в 78,4% случаев.

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С начала вспышки, зафиксированной на прошлой неделе, зарегистрировано уже 92 случая заболевания, в том числе у девяти взрослых. Инфекция затронула все группы детского сада.

SPKC продолжает эпидемиологическое расследование, наблюдение за заболевшими и оценку ситуации совместно с другими ответственными учреждениями.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проверила пищеблок детского сада сразу после получения информации о случаях заболевания. Нарушений гигиенических требований во время проверки обнаружено не было.

Для лабораторных исследований также взяли 13 смывов с различных поверхностей. Их результаты пока не получены.

Первые случаи выявили 23 сентября

SPKC получил информацию о случаях острой кишечной инфекции в детском саду 23 сентября. После этого специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить возможную связь между заболевшими, обстоятельства распространения инфекции и ее возбудителя.

Было организовано лабораторное обследование заболевших и контактных лиц. Руководству детского сада предоставили рекомендации по ограничению распространения инфекции, о ситуации уведомили PVD. Информацию также получили семейные врачи заболевших и контактных лиц.

Представитель Детской клинической университетской больницы Илзе Олштейна сообщила LETA, что к полудню 23 сентября в Центр неотложной медицинской помощи больницы обратились семь детей из разных групп детского сада «Jāņtārpiņš».

После оказания медицинской помощи всех детей отпустили домой с рекомендациями врачей. У двух из семи детей анализы подтвердили норовирус.

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Специфического лечения норовирусной инфекции не существует, поэтому применяется симптоматическое лечение.

Как проявляется норовирус

Наиболее характерные симптомы инфекции - рвота, диарея, боли в животе и тошнота.

Примерно в 70% случаев заболевание начинается с рвоты, причем у детей этот симптом встречается чаще. У взрослых заболевание чаще начинается с диареи.

Инкубационный период - время от заражения до появления первых признаков болезни - составляет от 10-12 часов до четырех дней, чаще всего 24–48 часов. Обычно болезнь продолжается два-три дня.

Случаи норовирусной инфекции регистрируются круглый год, однако сезонный рост заболеваемости наблюдается в холодные месяцы.

Как передается инфекция

Чаще всего норовирус передается непосредственно от человека к человеку или через загрязненные предметы общего пользования.

Заражение также возможно через воду или продукты питания, если они были загрязнены во время приготовления заболевшим работником. При этом человек может переносить инфекцию без симптомов или в легкой форме.

Поскольку вирус выделяется и с рвотными массами, в отдельных случаях не исключается его распространение при близком контакте с микроскопическими частицами слюны.

Чтобы снизить риск заражения и распространения инфекции, SPKC рекомендует часто и тщательно мыть руки с мылом, особенно во время болезни. Заболевших детей нельзя приводить в детский сад, а поверхности и предметы необходимо тщательно очищать и дезинфицировать.

Люди с симптомами острой кишечной инфекции не должны заниматься приготовлением, транспортировкой или продажей продуктов питания. После исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще как минимум два дня. Вернуться к такой работе можно только при наличии справки врача.