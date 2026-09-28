28 сентября 2026, 10:28

Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

google news Подпишитесь на нас
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

Людей, которые приезжают в Латвию работать и строить здесь жизнь, не стоит воспринимать как угрозу. Об этом в передаче «Preses klubs» на TV24 заявили депутат Европарламента Вилис Криштопанс и шеф-повар, совладелец сети Vairāk Saules Эндис Берзиньш. По их словам, отношение к человеку должно зависеть прежде всего от его поведения и отношения к работе, а не от страны происхождения.

Криштопанс рассказал о семье из Вьетнама, которая работает у его знакомого в Латвии. Оба супруга имеют высшее образование, но согласились выполнять тяжелую физическую работу. «У одного моего знакомого работает вьетнамская семья, у обоих высшее образование, оба очень интеллигентные, но сидят и делают тяжелую работу у конвейера. Их спрашивают - почему? Они говорят, что хотят, чтобы дети выбились в жизни, поэтому приехали и будут работать», - рассказал депутат.

Читайте нас также

По словам Криштопанса, мужчина работает в две смены и не жалуется на нагрузку. «Мужчина работает в две смены и не ноет. Таких не надо бояться», - сказал он.

Похожий пример привел Берзиньш, говоря о ресторанном бизнесе. Несколько лет назад лучшим сотрудником одного из ресторанов сети после голосования коллектива признали гражданина Узбекистана. Коллеги оценили его за конкретные качества и отношение к работе.

Читайте Mixer
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

VID назвала срок подачи заявления на автоматический возврат налогов
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

Короткие квадратные ногти: очень популярный минималистичный тренд
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

На четырех улицах Риги временно ограничат движение из-за ремонта люков
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

Стакан воды с чиа: простая утренняя привычка для лёгкости и пищеварения

«У нас каждый год в коллективе есть награда лучшему работнику - внутри голосуют, и мы его награждаем. Несколько лет назад в одном ресторане лучшим работником был узбек», - рассказал Берзиньш.

Шеф-повар подчеркнул, что сотрудника выбрали не из-за его происхождения. Латвийские коллеги отметили его дружелюбие, отзывчивость, дисциплину и готовность выходить на смены. «Латыши оценили, что он был дружелюбным, он был отзывчивым, он всегда приходил на смены, у него всегда все было в порядке», - отметил Берзиньш.

По его мнению, поэтому всех приезжающих из других стран не стоит автоматически воспринимать как проблему. «Не надо бояться людей, которые приезжают и работают, которые пытаются пробиться в жизни», - сказал он.

При этом Криштопанс отдельно говорил о нелегальной миграции. По его словам, трудовая миграция и нелегальный въезд должны рассматриваться как разные проблемы. «Нужно бояться нелегальной миграции, когда приходит такой низкий уровень, который никогда не работал и не будет работать, который надеется, что здесь какая-то страна изобилия и им будут платить ни за что», - заявил депутат.

google news Подпишитесь на нас
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

VID назвала срок подачи заявления на автоматический возврат налогов
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

Короткие квадратные ногти: очень популярный минималистичный тренд

В мире

Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
28 сентября, 11:28
Нефть Brent снова поднялась выше $107 за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана
28 сентября, 08:58
США изучают возможность переброски военных сил для операций вокруг Кубы
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
ВИДЕО
27 сентября, 21:12 21:12
Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по кубику Рубика - посмотрите на скорость её рук
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 20:38 20:38
Американские телеканалы возвращаются к освещению мероприятий с Трампом
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 19:23 19:23
Пять человек задержаны у американской авиабазы в Британии по подозрению в подготовке теракта
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 18:57 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 18:16 18:16
75 евро за взгляд в смартфон: в Италии обсуждают новые штрафы для пешеходов
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 16:57 16:57
В Таиланде хотят ввести новый сбор для туристов: 450 батов за въезд
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 15:37 15:37
Панды возвращаются в Атланту: Пинпин и Фушуан отправились из Китая в США на десять лет
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 13:38 13:38
Культовому фильму «Рокки» - 50 лет: Сталлоне рассказал историю, оставшуюся за кадром
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии
27 сентября, 13:00 13:00
Бутылку виски столетней давности оценили в $3 млн: ее выставят на торги в Шотландии

Латвия

Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
28 сентября, 10:58
VID назвала срок подачи заявления на автоматический возврат налогов
28 сентября, 10:28
Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
28 сентября, 09:58 09:58
С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
28 сентября, 09:28 09:28
На четырех улицах Риги временно ограничат движение из-за ремонта люков
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
ФОТО
28 сентября, 08:28 08:28
На пляже в Каугури нашли необычно крупный кусок янтаря весом 369 граммов
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
28 сентября, 08:03 08:03
Солнца станет больше, а ночи постепенно похолодают: прогноз на начало октября
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
27 сентября, 20:05 20:05
Без дождя и почти +20: какой будет погода в Латвии в понедельник
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
27 сентября, 17:40 17:40
В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
27 сентября, 14:22 14:22
Жертвы ради жилья: как в Латвии копят на первый взнос за недвижимость
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
27 сентября, 11:39 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
27 сентября, 10:20 10:20
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

ЧП

«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
27 сентября, 18:57
Новая трагедия в Непале: лавина накрыла лагерь в Гималаях, найдены тела двух человек
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
27 сентября, 14:58
Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
26 сентября, 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
26 сентября, 17:00
Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс
25 сентября, 18:00
The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
24 сентября, 16:16
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом

Mixer

Психологический тест: какое облако вы увидели первым? Оно расскажет, что творится в вашей голове прямо сейчас
28 сентября, 11:41
Козероги, Близнецы, Скорпионы и Стрельцы в гороскопе Тамары Глобы на вторник, 29 сентября
Психологический тест: какое облако вы увидели первым? Оно расскажет, что творится в вашей голове прямо сейчас
28 сентября, 11:08
Тест: выберите кота - и узнайте, как вы добиваетесь своего
Психологический тест: какое облако вы увидели первым? Оно расскажет, что творится в вашей голове прямо сейчас
28 сентября, 10:20
Близнецы, Водолеи, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на вторник 29 сентября (+совет)
28 сентября, 09:50
Короткие квадратные ногти: очень популярный минималистичный тренд
28 сентября, 09:27
Стакан воды с чиа: простая утренняя привычка для лёгкости и пищеварения
28 сентября, 09:05
Львы, Водолеи, Весы и Девы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 29 сентября
28 сентября, 08:51
Полента без комков: всыпаю крупу тонкой струйкой и подаю с румяными грибами
28 сентября, 08:06
Психологический тест: какое облако вы увидели первым? Оно расскажет, что творится в вашей голове прямо сейчас

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
27 сентября, 16:20
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
27 сентября, 11:39
«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения

Спорт

Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас