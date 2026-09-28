Трудовые мигранты в Латвии: депутат и шеф-повар призвали отличать работу от нелегальной миграции

Людей, которые приезжают в Латвию работать и строить здесь жизнь, не стоит воспринимать как угрозу. Об этом в передаче «Preses klubs» на TV24 заявили депутат Европарламента Вилис Криштопанс и шеф-повар, совладелец сети Vairāk Saules Эндис Берзиньш. По их словам, отношение к человеку должно зависеть прежде всего от его поведения и отношения к работе, а не от страны происхождения.

Криштопанс рассказал о семье из Вьетнама, которая работает у его знакомого в Латвии. Оба супруга имеют высшее образование, но согласились выполнять тяжелую физическую работу. «У одного моего знакомого работает вьетнамская семья, у обоих высшее образование, оба очень интеллигентные, но сидят и делают тяжелую работу у конвейера. Их спрашивают - почему? Они говорят, что хотят, чтобы дети выбились в жизни, поэтому приехали и будут работать», - рассказал депутат.

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По словам Криштопанса, мужчина работает в две смены и не жалуется на нагрузку. «Мужчина работает в две смены и не ноет. Таких не надо бояться», - сказал он.

Похожий пример привел Берзиньш, говоря о ресторанном бизнесе. Несколько лет назад лучшим сотрудником одного из ресторанов сети после голосования коллектива признали гражданина Узбекистана. Коллеги оценили его за конкретные качества и отношение к работе.

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«У нас каждый год в коллективе есть награда лучшему работнику - внутри голосуют, и мы его награждаем. Несколько лет назад в одном ресторане лучшим работником был узбек», - рассказал Берзиньш.

Шеф-повар подчеркнул, что сотрудника выбрали не из-за его происхождения. Латвийские коллеги отметили его дружелюбие, отзывчивость, дисциплину и готовность выходить на смены. «Латыши оценили, что он был дружелюбным, он был отзывчивым, он всегда приходил на смены, у него всегда все было в порядке», - отметил Берзиньш.

По его мнению, поэтому всех приезжающих из других стран не стоит автоматически воспринимать как проблему. «Не надо бояться людей, которые приезжают и работают, которые пытаются пробиться в жизни», - сказал он.

При этом Криштопанс отдельно говорил о нелегальной миграции. По его словам, трудовая миграция и нелегальный въезд должны рассматриваться как разные проблемы. «Нужно бояться нелегальной миграции, когда приходит такой низкий уровень, который никогда не работал и не будет работать, который надеется, что здесь какая-то страна изобилия и им будут платить ни за что», - заявил депутат.