28 сентября 2026, 08:03

Солнца станет больше, а ночи постепенно похолодают: прогноз на начало октября

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Солнца станет больше, а ночи постепенно похолодают: прогноз на начало октября

Начало октября в Латвии обещает быть спокойным и относительно тёплым. На следующей неделе погоду определит антициклон: осадков будет немного, ветер останется слабым, а солнце будет чаще пробиваться сквозь облака. Первые дни недели будут преимущественно сухими. Понедельник ожидается солнечным, хотя облачность будет переменной. Во вторник и среду облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди.

Из-за слабого ветра по ночам и утрам местами будет образовываться туман. Видимость в такие часы может заметно ухудшаться.

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Ночью температура в большинстве районов будет держаться в пределах +6–11 градусов. Самой холодной станет ночь с воскресенья на понедельник: на востоке страны воздух остынет до +3–6 градусов. А вот ночь на среду окажется заметно мягче - под облаками температура не опустится ниже +11–15 градусов.

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Днём погода останется комфортной для начала октября. Воздух будет прогреваться до +14–19 градусов.

В начале октября существенных изменений не ожидается: сохранится тихая погода со слабым ветром и небольшим количеством осадков. Однако дальше осень постепенно возьмёт своё - дневная температура начнёт снижаться, а ночи станут холоднее.

google news Подпишитесь на нас
Солнца станет больше, а ночи постепенно похолодают: прогноз на начало октября

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«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения

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