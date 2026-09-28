С сегодняшнего дня в Латвии можно досрочно передать голос на хранение

В Латвии с 28 сентября начинается досрочная передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели могут воспользоваться этой возможностью на любом из 933 участков по всей стране. Основное голосование пройдет 3 октября.

Передать голос на хранение можно в течение пяти дней по определенному графику. В понедельник, 28 сентября, участки работают с 17:00 до 20:00, во вторник, 29 сентября, - с 8:00 до 11:00. В среду проголосовать таким способом можно с 17:00 до 20:00, в четверг - с 8:00 до 11:00, а в пятницу - с 12:00 до 15:00.

Читайте нас также Google News Facebook

Процедура проходит тайно. После проверки документов избирателю выдают комплект бюллетеней, избирательный конверт с печатью и регистрационный конверт, на котором указывают имя, фамилию и порядковый номер избирателя.

Выбор делается в закрытом помещении. Заполненный бюллетень помещают в запечатанный избирательный конверт, затем его вкладывают в регистрационный конверт и заклеивают.

После этого сотрудник участка в присутствии избирателя ставит печать на регистрационный конверт и опускает его в урну. Имя на конверте необходимо для того, чтобы один человек не смог проголосовать более одного раза.

Читайте

До подсчета голосов конверты хранятся в опечатанной урне. Подсчет начнется после закрытия участков 3 октября, когда завершится основной день голосования.

Перед подсчетом проверяют действительность голосов, после чего из регистрационных конвертов извлекают избирательные. Их перемешивают и только затем вскрывают. Благодаря этому невозможно установить, какой именно избирательный бюллетень принадлежит конкретному человеку.

Основной день выборов пройдет в субботу, 3 октября. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Для голосования потребуется действительный паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности (eID-карта). Адреса избирательных участков и информация об их доступности опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.