28 сентября 2026, 16:05

Рига побила круизный рекорд: город посетили уже 150 тысяч пассажиров

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Рига побила круизный рекорд: город посетили уже 150 тысяч пассажиров

Круизный сезон в Риге ещё далёк от завершения, а прежний рекорд уже побит. С мая в Рижский порт на круизных лайнерах прибыли 150 тысяч туристов - больше, чем когда-либо прежде за один сезон. И до конца года эта цифра продолжит расти.

Рекордная отметка была достигнута после того, как в минувшие выходные Ригу посетили сразу три круизных судна - Hamburg, MSC Magnifica и AIDAmar, сообщает LETA со ссылкой на управление Рижского свободного порта.

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Особенно заметен рост на фоне прошлого года. За весь 2025 год Рижский порт принял 115 469 круизных пассажиров. Таким образом, нынешний результат уже примерно на 30% превышает показатель всего предыдущего года, хотя сезон продлится до конца декабря.

Чаще всего в этом году в Ригу на круизных лайнерах приезжают туристы из Германии, США и Великобритании.

98 лайнеров за один сезон

Круизный сезон начался 3 мая с прибытия немецкого судна Hamburg. До конца года порт рассчитывает принять в общей сложности 98 круизных судов.

Причём Рига становится не только промежуточной остановкой на несколько часов. В этом сезоне запланировано 13 заходов с двухдневным пребыванием судов в городе, а шесть лайнеров посетили латвийскую столицу впервые.

Одним из главных событий сезона стал приход Mein Schiff Relax - крупнейшего круизного судна, которое когда-либо обслуживал Рижский порт. Огромный лайнер немецкой TUI Cruises впервые пришвартовался здесь 22 мая.

Его размеры впечатляют: 333 метра в длину и 42 метра в ширину. За нынешний сезон Mein Schiff Relax должен посетить Ригу пять раз.

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Отдельным успехом в порту считают рост числа судов премиального и экспедиционного класса. В августе Ригу посетили, в частности, современные лайнеры Scenic Eclipse II, Seven Seas Grandeur и Explora III.

Для города это особенно интересный сегмент круизного туризма: пассажиры люксовых и экспедиционных судов, как правило, относятся к более платежеспособной аудитории, поэтому привлечение таких круизов Рижский свободный порт и его партнёры развивают как отдельное направление.

Рост пассажиропотока в порту связывают с продвижением Риги на международном круизном рынке и сотрудничеством с круизными компаниями.

Сезон продолжится даже зимой

С окончанием лета круизная навигация в Риге не заканчивается. В октябре ожидаются заходы Norwegian Sun и Mein Schiff Relax, а в ноябре - люксового экспедиционного судна Le Commandant Charcot.

Даже в декабре Рижский порт рассчитывает принять ещё четыре круизных судна.

Финальная точка необычно длинного сезона будет поставлена только 26 декабря: после двухдневной рождественской стоянки Ригу покинет лайнер AIDAprima.

Динамика последних лет показывает, насколько быстро растёт круизный туризм в столице. В 2024 году Рижский порт обслужил 80 870 круизных пассажиров, в 2025-м - уже 115 469, а в нынешнем сезоне отметка в 150 тысяч преодолена ещё до наступления октября.

 

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