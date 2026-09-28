Заказ на €17 может обойтись в €33: как с 1 ноября считать цену посылки в Латвию

Иллюстрации созданы ИИ по редакционному заданию Mixnews

С 1 ноября 2026 года к уже действующей пошлине на недорогие покупки из стран вне ЕС добавится сбор за таможенную обработку. Разбираемся, почему важна не цена посылки, а число товарных позиций, когда платёж виден сразу и как сравнить зарубежный заказ с предложением внутри Евросоюза.

Недорогая вещь из зарубежного интернет-магазина всё чаще перестаёт быть недорогой уже после оформления заказа. В Латвии с 1 июля 2026 года для дистанционных покупок из стран вне Европейского союза стоимостью до €150 действует фиксированная таможенная пошлина €3 за товарную позицию. С 1 ноября к ней добавится союзный сбор за обработку - по информации Службы государственных доходов Латвии (VID), €2 за позицию.

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Повод пересчитать привычную корзину особенно весомый именно сейчас. Новый Таможенный кодекс ЕС был опубликован в Официальном журнале 19 сентября 2026 года. Он закрепляет сбор за обработку и переносит больше ответственности на продавцов и платформы. До 1 ноября остаётся чуть больше месяца - достаточно, чтобы изменить не только финальный счёт, но и сам способ выгодной покупки.

Что уже подтверждено, а что ещё может уточняться

Подтверждено: беспошлинный порог €150 для дистанционных продаж из третьих стран отменён 1 июля. Для отправлений не дороже €150 временная пошлина составляет €3 за товарную позицию и действует до 1 июля 2028 года. С 1 ноября в Латвии VID указывает дополнительный сбор €2 за позицию. Стандартная ставка НДС на импорт в Латвии - 21%.

Подтверждено также: новый Таможенный кодекс определяет сбор как фиксированную сумму за позицию, обязывает Еврокомиссию устанавливать его размер и предусматривает более низкий сбор для товаров, выпускаемых со склада дистанционных продаж в ЕС. Сам сбор не возвращается.

Что ещё зависит от практики продавца: увидите ли вы все платежи в корзине или получите требование оплатить их при растаможивании. Это зависит от того, использует ли магазин систему IOSS и передал ли корректные данные перевозчику. Кроме того, площадки могут менять цены, объединять заказы или перестраивать логистику. Поэтому прогнозировать одинаковую реакцию всех платформ нельзя. Цена товара - только первый слой: к ней могут добавиться доставка, пошлина, НДС и сбор за обработку.

Главная ловушка: платёж считают не просто «за посылку»

Слово «позиция» легко понять неправильно. Речь идёт не обязательно о каждой физической вещи и не о каждой строке в корзине. Еврокомиссия объясняет: позиция определяется по таможенной классификации, а не по количеству единиц. Пять одинаковых футболок в одном отправлении образуют одну позицию и дают €3 пошлины. Футболка и часы относятся к разным кодам - это уже две позиции и €6.

Для покупателя вывод непривычный: объединение заказов помогает не всегда. Коробка с десятью одинаковыми чехлами может иметь одну позицию, а набор из пяти разных мелочей - пять. После 1 ноября вторая коробка может получить не только €15 пошлины, но и €10 сбора за обработку, ещё до НДС.

Это первый неочевидный эффект реформы: дешёвые разнородные корзины дорожают сильнее, чем заказ из нескольких одинаковых вещей. Поэтому старое правило «добавлю ещё мелочей, чтобы оправдать доставку» теперь может работать против покупателя. Количество вещей и количество таможенных позиций - не одно и то же: важны классификация и происхождение товара.

Как заказ на €17 превращается в €33

VID приводит показательный расчёт для двух разных товаров стоимостью €7 и €10 и доставки за €1. Пошлина составит €6: по €3 на каждую позицию. НДС 21% считают с €24 - цены товаров, доставки и пошлины. Это ещё €5,04. Сбор за обработку - €4, по €2 на позицию. Доплата достигает €15,04, а общая стоимость покупки и доставки - €33,04.

Важно, что союзный сбор за обработку не включается в базу НДС: это отдельный платёж, а не таможенная пошлина. Но сервис перевозчика может добавить собственную плату за оформление, если покупатель поручает ему подать декларацию. Эта коммерческая услуга не равна сбору ЕС и может отличаться у разных доставщиков.

Второй скрытый эффект - процент удорожания. Для товара за €100 дополнительные €5 выглядят умеренно. Для мелочи за €4 те же фиксированные суммы способны превысить цену самой покупки. Чем ниже цена и больше разных позиций, тем меньше смысла ориентироваться на рекламную скидку.

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Когда платежи видны сразу, а когда посылка остановится

Если площадка работает через IOSS, она может собрать НДС, пошлину и сбор прямо при оформлении заказа. Покупатель увидит реальную сумму до оплаты, а перевозчик получит необходимые данные. Это самый прозрачный сценарий.

Если данные не переданы, платежи придётся внести при таможенном оформлении. В Латвии это можно сделать самостоятельно через EDS/EMDAS либо воспользоваться платной услугой Latvijas Pasts, экспресс-перевозчика или таможенного представителя. Во втором случае сравнивать надо не только налоги, но и тариф посредника.

Перед оплатой сделайте скриншот итоговой страницы и сохраните счёт. В нём должны быть понятны страна отправления, НДС, пошлина, сбор и доставка. Формулировка «tax included» сама по себе недостаточна: она может означать только НДС, но не остальные платежи. Сравнивать нужно сумму до двери, а не цену, показанную в карточке товара.

«Европейский сайт» не всегда означает европейскую доставку

Домен на языке ЕС, цена в евро и даже европейский адрес продавца ещё не доказывают, что товар уже находится в свободном обращении в Евросоюзе. Ключевой вопрос - откуда физически отправят конкретный заказ и кто выступит импортёром.

Товар с реального склада в ЕС обычно уже прошёл импортные формальности, поэтому покупатель не получает новый таможенный счёт при доставке внутри Союза. Новый кодекс даже предусматривает более низкий сбор для массово ввезённых товаров на специальных складах дистанционных продаж. Это может подтолкнуть крупные площадки к европейским складам и сделать локальную доставку относительно выгоднее.

Но это обоснованное предположение, а не обещание снижения цен. Продавцы могут включить новые расходы в цену, ограничить ассортимент или оставить прямую доставку. Проверять нужно условия конкретного товара в конкретный день.

Безопасность - не побочный аргумент

Реформа нужна не только ради сборов. Еврокомиссия сообщает, что в 2025 году в ЕС напрямую поступило почти 5,9 млрд недорогих товаров. В целевых проверках косметики, средств индивидуальной защиты, добавок, игрушек и электроники более 60% отобранных товаров не соответствовали требованиям - например, из-за запрещённых ингредиентов, отсутствия маркировки или документов безопасности.

Эту цифру нельзя переносить на все зарубежные покупки: проверки были целевыми, а не случайной выборкой всего рынка. Но она объясняет, почему с 1 ноября обязательными становятся идентификаторы товаров, помогающие таможне отслеживать и блокировать рискованные позиции. Для зарядных устройств, игрушек и косметики проверка продавца важнее скидки.

Кому лучше купить до 1 ноября

Тем, кто уже выбрал недорогой заказ из нескольких разных товарных категорий и уверен в продавце, безопасности и условиях возврата.

Тем, у кого площадка прямо показывает все действующие платежи, а доставка ожидается до введения нового сбора.

Тем, для кого европейская альтернатива заметно дороже даже после честного расчёта пошлины, НДС, доставки и возможного оформления.

При этом дата оплаты не всегда равна дате импорта. Если посылка задержится и будет оформляться после 1 ноября, ориентироваться только на обещанный срок доставки рискованно. Уточните у продавца, какие правила он применяет к заказам на переходе дат.

Кому можно не спешить

Покупателю, которому нужна электроника, детский товар или косметика и важны соответствие нормам ЕС, гарантия и удобный возврат.

Тем, кто нашёл тот же товар на складе в ЕС с небольшой разницей в цене: отсутствие неожиданного оформления может перекрыть экономию.

Тем, кто собирает корзину из множества дешёвых и разных мелочей. После подсчёта по позициям такая корзина часто теряет смысл.

Тем, кто не видит в финальном счёте раздельных строк НДС, пошлины и сбора и не может понять, откуда отправят товар.

Чек-лист перед заказом из страны вне ЕС

Проверьте фактическую страну отправления. Не ориентируйтесь только на язык сайта и валюту. Посчитайте товарные позиции. Одинаковые товары могут считаться одной позицией, разные тарифные коды - несколькими. Сложите полную цену. Товар + доставка + €3 пошлины за позицию + 21% НДС с облагаемой базы + €2 сбора за позицию после 1 ноября. Уточните, собирает ли площадка платежи при оформлении. Ищите конкретные строки, а не общее «налоги включены». Проверьте комиссию перевозчика. Она может взиматься отдельно за представительство при растаможивании. Сравните с ценой со склада в ЕС. Учитывайте срок, возврат, гарантию и риск задержки. Сохраните счёт и карточку товара. Они понадобятся, если данные для таможни окажутся неверными. Не маскируйте покупку под подарок. Льгота до €45 действует для безвозмездных отправлений от одного частного лица другому, а не для коммерческого заказа.

Вывод: дешёвую корзину теперь надо считать как импорт

После 1 ноября вопрос будет звучать не «сколько стоит товар», а «сколько разных позиций я ввожу и кто оформляет импорт». Для одной понятной покупки у прозрачной площадки зарубежный заказ может остаться выгодным. Но корзина из случайных мелочей способна подорожать почти вдвое.

Пауза не означает отказ от зарубежных магазинов. Она даёт время проверить склад, разбивку платежей и цену европейской альтернативы. Самая полезная кнопка в новом режиме - не «купить сейчас», а калькулятор перед ней.

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