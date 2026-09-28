На пляже в Каугури нашли необычно крупный кусок янтаря весом 369 граммов

Неожиданная находка ждала жительницу Юрмалы на пляже в Каугури: женщина обнаружила кусок янтаря весом 369 граммов. Для местного побережья это особенно примечательно - крупные экземпляры здесь встречаются нечасто. Фотографией находки Инесе поделилась в Threads, где снимок быстро вызвал оживленную дискуссию.

Женщина призналась, что раньше была уверена: почти весь янтарь на побережье уже собрали. «Мне всегда казалось, что все возможные янтари уже найдены и унесены, а в море ничего нет. И вот, пожалуйста - этот! Просто вау!» - написала она.

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Размер находки впечатлил пользователей. Один из комментаторов предположил, что при хорошем качестве янтарь может стоить около 20 евро за грамм, а другой оценил возможную стоимость крупного экземпляра в сумму до 1200 евро. Впрочем, точная цена зависит от качества и характеристик камня.

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Обсуждение быстро перешло и к вопросу безопасности. В Юрмале люди иногда опасаются подбирать с берега неизвестные желтые или светлые куски, поскольку их можно принять за фосфор. Он способен воспламениться и вызвать ожоги.

«Гигант! Я боюсь собирать янтарь, потому что приходилось слышать о случаях, когда это оказался фосфор, который внезапно в кармане вспыхивает и возникают ожоги, потому что быстро сорвать с себя одежду не удаётся… Как бы там ни было, дай знать завтра, чтобы мы знали, что ты не загорелась и это действительно огромный янтарь!» - предупредил один из пользователей.

Другие комментаторы отнеслись к находке с юмором. Кусок сравнивали с нектарином, наггетсом и предлагали просверлить в нем отверстие, чтобы сделать украшение. Кто-то пошутил, что после такой находки можно начинать строить «янтарную комнату».

Нашлись и те, кто предположил, что крупный кусок мог вынести на берег после недавнего сильного шторма. В любом случае находка стала редкой удачей для женщины - особенно с учетом того, что янтарь на пляжах Юрмалы сегодня попадается значительно реже.