На четырех улицах Риги временно ограничат движение из-за ремонта люков

В Риге продолжается ремонт просевших люков водопроводных и канализационных сетей. С 28 сентября по 1 октября работы пройдут сразу на четырех улицах, поэтому автомобилистам стоит учитывать возможные кратковременные ограничения движения. Всего до конца месяца планируется привести в порядок около 120 люков.

Работы проводит Rīgas ūdens. Проседание люков происходит из-за интенсивного движения, воздействия окружающей среды и других факторов, поэтому на загруженных улицах их восстанавливают и заменяют более современными конструкциями, рассчитанными на большую нагрузку.

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На этой неделе ремонт пройдет на улице Твайка - от улицы Тилта до улицы Загеру, затем на улице Валдекю - от улицы Саулкалнес до улицы Озолциема. 30 сентября специалисты будут работать на улице Валгума между улицей Акменю и бульваром Узварас, а 1 октября - на улице Зентенес от бульвара Анниньмуйжас до проспекта Курземес.

Ремонт организован так, чтобы максимально быстро освобождать проезжую часть. Днем вокруг люка вырезают дорожное покрытие и выполняют основные работы, а ночью восстанавливают асфальт. На следующее утро участок снова полностью открывают для движения.

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С 15 по 24 сентября таким способом уже отремонтировали 74 люка. Работы прошли в том числе на улицах Бривибас, Кришьяня Валдемара, Меркеля и Дарзциема, а также на бульварах Райня и Калпака.

Для ремонта используют гидравлическую установку Stehr SKF 950, приобретенную в прошлом году. Она позволяет делать точный круговой срез асфальта вокруг люка, благодаря чему приходится восстанавливать меньшую площадь покрытия.

По данным Rīgas ūdens, такой способ также помогает увеличить срок службы отремонтированного участка. При квадратном вырезе дорожного покрытия транспортная нагрузка на конструкцию колодца оказывается выше.