airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса

Латвийской airBaltic предстоит в ближайшие месяцы решить вопрос о новых инвестициях и возврате займа на 350 млн евро. К началу декабря авиакомпания должна представить как минимум двух потенциальных стратегических инвесторов, а до конца года - договориться с одним или несколькими из них о вложении средств и гарантиях возврата кредита.

Ситуация осложняется финансовым положением компании. Общие обязательства airBaltic достигли 1,8 млрд евро. В них входят облигации, лизинговые платежи за самолёты и двигатели, государственные и банковские кредиты, долги перед поставщиками и неуплаченные налоги.

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При этом заявленная стоимость активов превышает 1,5 млрд евро, однако значительную их часть составляют самолёты и двигатели, находящиеся в операционном лизинге. Они не принадлежат самой авиакомпании. Расходы airBaltic при этом выше доходов, из-за чего долговая нагрузка продолжает расти.

Компания уже обратилась в суд США за защитой от кредиторов и получила переходный кредит на 350 млн евро. Судебные документы, как сообщает TV3, указывают на хроническую нехватку денежных средств и жёсткие сроки для дальнейших действий.

Одновременно airBaltic должна провести масштабную перестройку бизнеса. В ближайшие месяцы авиакомпании предстоит пересмотреть соглашения, по которым её самолёты используются для выполнения рейсов Lufthansa, сократить флот и отказаться от части договоров операционного лизинга.

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До начала декабря необходимо представить как минимум двух потенциальных стратегических инвесторов.

Отдельные переговоры предстоят с Airbus и Pratt & Whitney. С Airbus латвийская авиакомпания связана соглашением о покупке 100 самолётов, а контракт с Pratt & Whitney на техническое обслуживание двигателей предусматривает штрафы при сокращении флота.

Ещё одна задача - снизить лизинговые расходы до конца года. Одновременно airBaltic планирует выпустить новые акции, чтобы привлечь дополнительный капитал.

Ключевым сроком станет 120-й день после подачи заявления в суд США. К этому моменту авиакомпания должна заключить соглашение с одним или несколькими инвесторами, которые готовы вложить средства и гарантировать возврат займа в 350 млн евро. Для правительства Латвии это означает необходимость в ближайшие месяцы решить, готово ли государство снова вкладывать деньги в национального авиаперевозчика.