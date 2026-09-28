28 сентября 2026, 18:29 Валерия Леонова

Starship компании SpaceX впервые вышел на орбиту Земли и доставил туда спутники Starlink

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Starship компании SpaceX впервые вышел на орбиту Земли и доставил туда спутники Starlink

Космический корабль Starship компании SpaceX впервые вышел на орбиту Земли и успешно развернул в космосе 26 спутников нового поколения Starlink V3. Исторический для программы Starship полет состоялся в понедельник, 28 сентября, сообщает Reuters.

Это 14-й испытательный запуск гигантской ракетной системы SpaceX и первый, во время которого Starship вышел на устойчивую околоземную орбиту. Все предыдущие 13 испытательных полетов проходили по суборбитальным траекториям.

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Starship вместе с ускорителем Super Heavy стартовал с космодрома Starbase в штате Техас. После разделения ступеней ускоритель выполнил маневры для управляемого возвращения в Мексиканский залив. В этом полете SpaceX не планировала возвращать Super Heavy на стартовую площадку и захватывать его при помощи системы на башне.

Полет Starship едва не пришлось продолжить по суборбитальной траектории. Примерно через 18 минут после старта один из шести двигателей корабля отключился.

Специалисты SpaceX некоторое время оценивали состояние аппарата и возможность безопасно выполнить последующий сход с орбиты. После проверки команда разрешила продолжить первоначальный план миссии.

Примерно через 25 минут после старта Starship выполнил необходимый маневр и впервые вышел на орбиту Земли.

Следующим важным этапом стало развертывание полезной нагрузки. На борту находились 26 спутников Starlink V3 - нового поколения аппаратов спутниковой интернет-системы SpaceX. Все они были успешно выпущены в космос.

Таким образом, нынешний полет стал для Starship сразу двойным достижением: корабль впервые достиг орбиты и впервые доставил на нее реальную полезную нагрузку.

Полет продлится около десяти часов

На этом испытание Starship не заканчивается. По плану корабль должен провести в космосе почти десять часов и совершить около шести витков вокруг Земли на высоте примерно 275 километров.

После этого SpaceX намерена провести еще одно важное испытание - включить двигатель Raptor для схода корабля с орбиты.

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Если все пройдет по плану, Starship войдет в атмосферу и совершит управляемое приводнение в Тихом океане к западу от побережья Южной Америки.

Особое внимание инженеры уделят теплозащите корабля. Три из запущенных спутников Starlink V3 оснащены дополнительными камерами, которые должны снимать теплозащитный экран Starship и передавать изображения специалистам SpaceX.

Эти данные необходимы компании для разработки системы, которая в будущем позволит возвращать и повторно использовать не только ускоритель Super Heavy, но и сам Starship.

Самая большая ракетная система в мире

Starship - разработанная SpaceX двухступенчатая ракетная система, состоящая из ускорителя Super Heavy и верхней ступени Starship, которая одновременно является космическим кораблем.

Высота всей конструкции составляет около 124 метров, диаметр - девять метров. SpaceX рассчитывает, что в будущем система сможет доставлять на низкую околоземную орбиту более 100 тонн груза.

Главная особенность проекта - возможность многократного использования обеих ступеней. Именно это, по замыслу SpaceX, должно значительно снизить стоимость космических полетов.

Starship играет ключевую роль не только в собственных планах SpaceX. Модифицированную версию корабля NASA выбрало в качестве посадочного модуля для доставки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

В более отдаленной перспективе SpaceX рассчитывает использовать Starship для полетов на Марс

Нынешний 14-й испытательный полет стал важнейшим этапом программы: после серии суборбитальных испытаний Starship впервые перешел к полноценным орбитальным полетам и доставке спутников.

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