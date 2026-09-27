Жертвы ради жилья: как в Латвии копят на первый взнос за недвижимость

Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Norstat по заказу SEB banka.

Согласно полученным данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 000 евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 000 евро.

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Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% - от 200 до 300 евро, 10% - от 300 до 400 евро, а 9% - от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели.

Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы: мужчины чаще женщин указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств.

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Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения и одежду, каждый четвёртый - временно отказаться от путешествий, а 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам.

Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям: 46% из них готовы сократить повседневное потребление, а 39% - отказаться от поездок.

В исследовании, прошедшем в июне 2026 года, приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.