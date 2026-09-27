В Вентспилсе нефтепродукты выбросило на берег: жителей просят не ходить на пляж

На побережье Вентспилса обнаружено значительное загрязнение нефтепродуктами. Следы вещества протянулись вдоль всего городского пляжа, поэтому власти призвали жителей и гостей города временно отказаться от прогулок у моря.

По данным Ventspils Komunālā pārvalde, загрязнение заметили в выходные. На песке находятся многочисленные небольшие комочки нефтепродуктов размером примерно от двух до пяти миллиметров. Они легко прилипают к обуви и одежде и могут их испортить.

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Директор Ventspils Komunālā pārvalde Андрис Каусениекс рассказал Латвийскому радио, что масштаб загрязнения достаточно велик. Городской пляж Вентспилса имеет протяжённость около 2,5 километра, однако следы нефтепродуктов обнаружены и дальше.

По словам Каусениекса, загрязнение наблюдается как минимум ещё примерно в километре от городской пляжной зоны в направлении Вентспилсского края. Кроме того, поступила информация о таких же следах на пляже в Сталдзене.

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Муниципальная полиция уже установила на пляже предупреждающие знаки.

Откуда нефтепродукты попали на побережье, пока неизвестно. В муниципалитете допускают, что источником могло стать судно либо загрязнение принесло к берегу морскими течениями. Установить происхождение вещества предстоит ответственным экологическим службам.

В понедельник, 28 сентября, муниципальное предприятие Ventspils labiekārtošanas kombināts планирует начать очистку городского пляжа.

До завершения работ власти настоятельно рекомендуют не посещать пляж и не гулять вдоль линии моря.