27 сентября 2026, 10:20 Валерия Леонова

Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

google news Подпишитесь на нас
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

Последнее воскресенье сентября порадует жителей Латвии улучшением погоды, а на следующей неделе ожидается преимущественно сухая и теплая погода. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), сегодня, 27 сентября, после облачного утра во многих районах страны выглянет солнце.

Утром местами еще сохранится туман, а на востоке возможен небольшой дождь. В течение дня облаков станет меньше, ветер будет слабым, температура воздуха повысится до +14…+18 градусов.

Читайте нас также

В Риге также будет светить солнце. Утром еще возможен небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Следующая неделя будет сухой и теплой

Еще приятнее выглядит прогноз на последнюю часть сентября и первые дни октября. В нашем регионе усилится влияние обширного антициклона, который принесет продолжительный период спокойной погоды.

Читайте Mixer
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

Девы, Козероги, Раки и Весы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 28…
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

Этнографический музей отмечает День Микелиса: ярмарка, кузница, овечки и…
Запечённая айва с медово-ореховой крошкой и натуральным йогуртом

Айва не останется каменной: сначала томлю под фольгой, потом добавляю…
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

Тест: выберите пиццу - и узнайте, чего вы на самом деле ждёте от людей и…

На следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер будет слабым или умеренным, в основном южного и юго-восточного направления.

При этом разница между утренней и дневной температурой станет довольно большой. В наиболее прохладные утренние часы термометры покажут всего +3…+10 градусов, зато днем воздух будет прогреваться до +17…+22 градусов.

Таким образом, утром еще понадобится теплая куртка, а днем при солнце погода будет больше напоминать теплый сентябрь, чем начало октября.

Похоже, теплый период может оказаться довольно продолжительным. По предварительным прогнозам, вторая неделя октября также может быть необычно сухой и теплой. Однако столь дальний прогноз еще может измениться - следим за прогнозами синоптиков.

google news Подпишитесь на нас
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

Девы, Козероги, Раки и Весы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 28…
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

Этнографический музей отмечает День Микелиса: ярмарка, кузница, овечки и…

В мире

ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
27 сентября, 09:44
Китай объявил о восьми договоренностях с США по итогам встречи Си Цзиньпина и Трампа
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
26 сентября, 19:37 19:37
Около 700 тысяч человек пришли на мессу Папы Римского в центре Парижа
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
26 сентября, 18:19 18:19
Бангкок объявлен зоной бедствия: после мощных ливней улицы столицы Таиланда ушли под воду
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
26 сентября, 17:38 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
26 сентября, 14:20 14:20
Бангкок затопило после сильных дождей: власти объявили режим бедствия
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
26 сентября, 12:58 12:58
«Секс-символ» Италии Дамиано Давид связал себя узами брака
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
26 сентября, 11:38 11:38
Выселение 87-летней женщины после 71 года в квартире вызвало протесты в Мадриде
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
25 сентября, 21:15 21:15
В школах Италии запретили носить никабы и бурки
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
25 сентября, 20:40 20:40
Аэропорт Мальпенса в Милане переименовали в честь Берлускони: решение вызвало протесты
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины
25 сентября, 20:05 20:05
ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины

Латвия

23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
27 сентября, 10:20
Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов
27 сентября, 08:57
Этнографический музей отмечает День Микелиса: ярмарка, кузница, овечки и осенний суп
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 20:19 20:19
«Лиелупская щука»: рыболовов ждут на соревнования с главным призом - 800 евро
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 16:20 16:20
Производство спирта в Латвии подскочило на 62%
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 15:40 15:40
В воскресенье в Латвии станет солнечнее: воздух прогреется до +18 градусов
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 14:59 14:59
В Елгаве во время мотопарада столкнулись два мотоцикла: пострадали три человека
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 13:45 13:45
Спасенная после ДТП лисичка Лакия обрела новый дом на Лигатненской природной тропе
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 12:19 12:19
За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 10:58 10:58
В Риге открыли обновленный Земитанский мост и 15 пунктов мобильности
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 10:19 10:19
Для работников из третьих стран могут ввести квоту около 34 тысяч человек
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае
26 сентября, 09:38 09:38
23-летнего сотрудника уволили, а разбираться с работодателем пришёл его отец: шеф-повар рассказал о необычном случае

ЧП

Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
26 сентября, 08:58
Четыре итальянских военных ранены во время стрельб на полигоне в Адажи
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
25 сентября, 18:30
Мощный взрыв в центре Афин: обрушился двухэтажный дом, есть пострадавшие
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
26 сентября, 17:38
Через 50 лет U2 вернулись туда, где все начиналось: группа сыграла концерт в своей дублинской школе
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
26 сентября, 17:00
Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
25 сентября, 18:00
The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
24 сентября, 16:16
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
24 сентября, 15:57
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
24 сентября, 09:28
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса

Mixer

Какие знаки зодиака никогда не забудут, что вы должны им деньги
27 сентября, 10:22
Женская спортивная мода: 3 главных тренда, которые любят женщины
Какие знаки зодиака никогда не забудут, что вы должны им деньги
27 сентября, 10:15
Стрельцы, Козероги, Тельцы и Девы в ультракоротком гороскопе на понедельник 28 сентября (+совет)
Какие знаки зодиака никогда не забудут, что вы должны им деньги
27 сентября, 09:53
Календарь майя на неделю с 28 сентября по 4 октября: вода смоет лишнее, а орёл покажет верное направление
27 сентября, 09:19
Скрытая функция iPhone: как превратить любое приложение в виджет одним движением
27 сентября, 09:05
Девы, Козероги, Раки и Весы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 28 сентября
27 сентября, 08:50
Айва не останется каменной: сначала томлю под фольгой, потом добавляю ореховую крошку
27 сентября, 08:06
Тест: выберите пиццу - и узнайте, чего вы на самом деле ждёте от людей и отношений
27 сентября, 07:44
Какие знаки зодиака никогда не забудут, что вы должны им деньги

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам

Спорт

Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 20:58
Мюнхен поборется за право вновь принять Олимпиаду - спустя более 60 лет
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
26 сентября, 18:57
«Манчестер Сити» признали виновным в 114 финансовых нарушениях: какое наказание грозит клубу
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас