Привет, бабье лето! Сегодня - тепло и солнечно, а на следующей неделе воздух прогреется до +22 градусов

Последнее воскресенье сентября порадует жителей Латвии улучшением погоды, а на следующей неделе ожидается преимущественно сухая и теплая погода. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), сегодня, 27 сентября, после облачного утра во многих районах страны выглянет солнце.

Утром местами еще сохранится туман, а на востоке возможен небольшой дождь. В течение дня облаков станет меньше, ветер будет слабым, температура воздуха повысится до +14…+18 градусов.

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В Риге также будет светить солнце. Утром еще возможен небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +15…+17 градусов.

Следующая неделя будет сухой и теплой

Еще приятнее выглядит прогноз на последнюю часть сентября и первые дни октября. В нашем регионе усилится влияние обширного антициклона, который принесет продолжительный период спокойной погоды.

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На следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, ветер будет слабым или умеренным, в основном южного и юго-восточного направления.

При этом разница между утренней и дневной температурой станет довольно большой. В наиболее прохладные утренние часы термометры покажут всего +3…+10 градусов, зато днем воздух будет прогреваться до +17…+22 градусов.

Таким образом, утром еще понадобится теплая куртка, а днем при солнце погода будет больше напоминать теплый сентябрь, чем начало октября.

Похоже, теплый период может оказаться довольно продолжительным. По предварительным прогнозам, вторая неделя октября также может быть необычно сухой и теплой. Однако столь дальний прогноз еще может измениться - следим за прогнозами синоптиков.