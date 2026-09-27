Этнографический музей отмечает День Микелиса: ярмарка, кузница, овечки и осенний суп

Сегодня, 27 сентября, в Латвийском этнографическом музее под открытым небом отметят День Микелиса (Miķeļdiena) - традиционный праздник окончания осенних полевых работ и сбора урожая. Посетителей ждут с 10:00.

Одним из главных событий дня станет ярмарка: свою продукцию предложат 49 ремесленников и 35 домашних производителей продуктов питания.

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Гости смогут вместе с хозяйкой Priedes krogs Илзе Бриеде приготовить суп из осеннего урожая. А на крестьянском дворе Курземе детей и взрослых будут ждать козы, овцы, теленок и домашняя птица. В кузнице Мерсрагса кузнец Артур Пурвиньш покажет свое мастерство.

Возле крестьянского двора Видземе состоится семейное представление «Кто защитит зайчика?» Осенние обряды проведет Юлги Сталте вместе с фольклорной группой Skandinieki.

Музыку и танцы представят фольклорный танцевальный коллектив Латвийского университета Dandari и группа Grodi. Юрмальский фольклорный коллектив Mare и детский коллектив Spruksti рижской основной школы имени Фрициса Бривземниекса будут петь старинные популярные песни и приглашать гостей участвовать в народных играх.

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С 10:00 до 16:00 на крестьянском дворе Видземе для детей будут работать творческие мастерские «Что прячется в кладовой?» и «Глиняные хитрости». Занятия с глиной проведет керамист Мартиньш Кабуцис.

Можно будет заглянуть и в выставочный зал музея, где сейчас проходит выставка «Цвета и ритмы суйтов». А на хуторе Бекери в составе рыбацкой деревни Курземе выставка «Углы и крыши» познакомит посетителей со старинными способами строительства деревянных зданий.

День Микелиса в латышской традиции связан с завершением основных сельхозработ и наступлением осени, поэтому значительная часть сегодняшней программы посвящена урожаю, ремеслам, народным обычаям и сезонной кухне.