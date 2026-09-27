«Через горы - к своим»: более 30 художников объединились, чтобы помочь близким пропавших в Непале

Более 30 художников предоставили свои картины для благотворительной выставки-аукциона в помощь близким людей, пропавших в Непале. Выставка откроется 13 октября в т/ц Spice.

Вчера исполнился ровно месяц с тех пор, как в Непале без вести пропали 33 жителя Латвии. Месяц неизвестности, ожидания и надежды, с которыми каждый день живут их родные и близкие.

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Чтобы оказать близким практическую помощь в это тяжелое время, проводится благотворительная акция «Через горы - к своим» («Pāri kalniem - pie savējiem»). В рамках акции с 13 октября по 1 ноября в торговом центре Spice будет проходить благотворительная выставка-аукцион.

Организаторы проекта - Андрис Таранда, брат пропавшей в Непале Агнесе Фурмане, Иева Таранда и Мара Андерсоне-Фреймане.

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Это будет удивительная выставка. Свои работы на ней представят более 30 художников, среди которых Иева Таранда, Элита Патмалниеце, Кристине Луизе Авотиня и Сабине Лива.

100% средств, вырученных на аукционе, будут направлены на поддержку семей и близких тех, чьи родные пропали в Непале

Искусство может не только радовать красотой, но и оказать конкретную помощь людям, жизнь которых сейчас полна боли и неизвестности. А вместе с тем - проблем и забот о том, как жить дальше.

Заключительное мероприятие выставки-аукциона состоится 1 ноября. Тогда же будет объявлена общая сумма собранных пожертвований.

Приходите на выставку, чтобы быть рядом, поддержать и помочь.