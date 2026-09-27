27 сентября 2026, 20:05

Без дождя и почти +20: какой будет погода в Латвии в понедельник

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Без дождя и почти +20: какой будет погода в Латвии в понедельник

Последний понедельник сентября в Латвии обещает быть спокойным и по-осеннему приятным. 28 сентября ожидается сухая погода с солнцем и температурой до +19 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Ночь на понедельник будет переменно облачной, осадков синоптики не ожидают. Однако во многих районах страны сгустится туман, поэтому автомобилистам утром стоит учитывать возможное ухудшение видимости.

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Ветер останется слабым. Ночью температура воздуха опустится до +6…+11 градусов, а на востоке Латвии будет заметно прохладнее - местами всего +3…+6 градусов.

Днём до +19 градусов

В течение дня солнце будет периодически скрываться за облаками, однако дождя не ожидается. Утром в отдельных районах ещё сохранится туман.

Будет дуть слабый южный и юго-восточный ветер. После прохладной ночи воздух быстро прогреется: днём по стране синоптики обещают +16…+19 градусов.

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Таким образом, конец сентября подарит Латвии достаточно тёплый и сухой день - без характерных для осени дождей и сильного ветра.

Что ждёт Ригу

В столице ночь также пройдёт без осадков. Временами небо будет проясняться, однако возможно образование тумана или дымки. Температура составит +8…+10 градусов.

Днём в Риге будет сухо, временами выглянет солнце. При слабом южном и юго-восточном ветре воздух прогреется до +17…+18 градусов.

 

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