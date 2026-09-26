За привязанную собаку в Латвии могут оштрафовать на 1750 евро

В Латвии хозяина собаки могут оштрафовать, если привязанное животное представляет опасность для людей, других животных или самого себя. Максимальный штраф для физического лица в таком случае может достигать 1750 евро.

Вопрос возник после появления информации о новых требованиях ЕС к содержанию собак и кошек. Среди них - запрет на использование шипованных и удушающих ошейников, а также ограничения на привязывание животных.

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При этом запрет не означает, что собаку нельзя ненадолго оставить на поводке возле магазина или в другом общественном месте. Представители Департамента здоровья, разведения, защиты и безопасности продуктов питания животных Министерства земледелия пояснили, что в таких ситуациях ответственность зависит от конкретных обстоятельств.

- Привязывая собаку возле магазина или в другом общественном месте, хозяин животного должен убедиться, что это не представляет опасности ни для самого животного, ни для окружающих - людей или других животных, а также не мешает передвижению людей или транспортных средств.

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Особое внимание владелец должен уделить месту, где остается собака. Нужно учитывать вероятность того, что животное может испугаться, проявить агрессию, запутаться в поводке или вступить в контакт с прохожими либо другими животными.

Если эти требования нарушены, хозяина могут привлечь к административной ответственности. За ненадлежащее содержание животного физическому лицу может грозить штраф до 1750 евро, а юридическому - от 110 до 2500 евро.

При этом установленное в новой Регуле ограничение на привязывание собак более чем на один час касается только определенных мест содержания животных. В повседневных ситуациях, например при коротком посещении магазина, оно само по себе не запрещает оставить собаку на поводке.