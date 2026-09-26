В воскресенье в Латвии станет солнечнее: воздух прогреется до +18 градусов

В воскресенье на большей части территории Латвии выглянет солнце. Днем воздух прогреется до +14…+18 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье на востоке страны небо будет облачным. На западе облачность будет чаще рассеиваться, во многих местах пройдет кратковременный дождь. Местами образуется туман, который ухудшит видимость. Ветер будет слабым или умеренным, южного направления, а на побережье - западным и северо-западным. Температура воздуха опустится до +7…+12 градусов, на побережье будет на несколько градусов теплее.

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В Риге в первой половине ночи возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым или умеренным, южным и юго-западным. Температура воздуха составит до +10…+12 градусов.

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Утром в воскресенье небо будет облачным, местами - туман, а на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха до +14…+18 градусов.

В Риге днем осадков не ожидается. Ветер будет слабым. Температура воздуха до +15…+17 градусов.