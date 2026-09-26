В Риге открыли обновленный Земитанский мост и 15 пунктов мобильности

В Риге завершили реконструкцию Земитанского моста, на которую направили 24,2 млн евро. Одновременно в городе построили 15 пунктов мобильности возле железнодорожных остановок, связав поезда с общественным транспортом, пешеходными и велосипедными маршрутами.

На самом мосту обновили конструкции и проезжую часть, а также создали новую инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов. Движение по обновленному объекту уже открыто. Мост остается важной связью между центром Риги, Пурвциемсом, Тейкой и другими районами города.

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Одновременно с реконструкцией моста преобразили пространство возле станции Земитаны. Железнодорожную платформу связали с остановками городского транспорта на мосту с помощью эскалаторов, лифтов и лестниц. В результате пересадка между поездом и общественным транспортом стала частью единой инфраструктуры.

Пункты мобильности появились еще у 14 железнодорожных остановок - среди них Браса, Саркандаугава, Даудери, Зиемельблазма, Вецаки, Мангали, Шмерлис, Туриба, Ильгюциемс и Болдерая. Их задача - сделать пересадки между разными видами транспорта удобнее и безопаснее.

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В рамках работ также появились новые пешеходные и велосипедные связи и было благоустроено прилегающее общественное пространство. Проект рассчитан не только на жителей Риги, но и на людей, которые ежедневно приезжают в город из Пиериги и других самоуправлений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявил, что реализация двух проектов одновременно позволила не только обновить транспортный узел, но и улучшить пересадку между железной дорогой и городским транспортом. «Именно такими должны быть наши вложения в городскую инфраструктуру: реализуя один проект, мы одновременно благоустраиваем прилегающую территорию и делаем район удобнее для людей», - подчеркнул он.

Реконструкция Земитанского моста обошлась в 24,2 млн евро. Из них 20,6 млн евро составил заем в Государственной кассе, еще 3,6 млн евро выделил бюджет Рижского самоуправления.

Строительство пунктов мобильности финансировалось в рамках трех проектов за счет средств Евросоюза и самоуправления. Например, общая стоимость восьми пунктов превышает 10 млн евро, а бюджет проекта еще шести объектов составляет 33,45 млн евро.